iPhone SE 4 sta arrivando e ricorderà palesemente questo vecchio modello

L’iPhone SE 4 di Apple seguirà in linea diretta la strada tracciata dall’attuale iPhone SE 3, che dovrebbe rimanere disponibile almeno fino al termine del 2024.

Recenti anticipazioni forniscono ulteriori dettagli circa il possibile design, grazie ad una foto condivisa da Sonny Dickson (presumibilmente rintracciata su alcuni social media cinesi) che mostra una nuova cover destinata al prossimo modello.

iPhone SE 4 come iPhone 7 Plus?

La cover in questione offre palesi indizi circa le scelte costruttive che Apple ha adottato per l’iPhone SE 4. Il primo aspetto confermato (ufficiosamente) sembra essere il design con bordi piatti, una caratteristica imprescindibile fin dal lancio dell’iPhone 12. Un dettaglio non sorprende in modo particolare, dato che Apple tende a mantenere un linguaggio di design “coerente” per più generazioni di smartphone.

Fra gli altri elementi evidenziabili grazie a questa cover, non passa inosservato lo spazio per l’interruttore con cui silenziare il dispositivo. I precedenti rumor suggerivano che l’iPhone SE 4 potesse adottare il pulsante Action introdotto con il 15 Pro, che consente di assegnare scorciatoie personalizzabili. Tuttavia, sembra che Apple preferisca mantenere il tradizionale interruttore per la disattivazione dell’audio sul modello più economico, rendendo il pulsante Action esclusivo per i modelli avanzati.

Un altro dettaglio rilevante è il modulo della fotocamera, che appare notevolmente più grande rispetto alle precedenti versioni SE. Dunque, Apple potrebbe finalmente equipaggiare l’iPhone SE 4 con una doppia fotocamera, allineandosi con le unità di fascia più alta. Interessante è anche la disposizione orizzontale del modulo, simile a quella vista sull’iPhone 7 Plus che, esteticamente, dovrebbe essere il melafonino più simile al nuovo “piccolo di casa” Apple.

Nonostante l’attendibilità di queste notizie rimanga incerta, non essendoci alcun tipo di conferma a riguardo, è chiaro come Apple stia lavorando ad un sostanziale aggiornamento del suo iPhone SE che, sempre in base alle indiscrezioni trapelate finora, dovrebbe incidere anche sulla scheda tecnica.