iPhone SE 3: Apple ha in programma di lanciarlo nel Q1 2022

iPhone SE 3 nel Q1 2022. Questa è la notizia che nelle scorse ore è stata rilasciata da TrendForce, nota azienda di analisi di mercato, che ha svelato i possibili piani di lancio dell'atteso smartphone economico di Apple. Secondo TrendForce, infatti, la compagnia di Cupertino avrebbe già pianificato il lancio della terza generazione di iPhone SE al massimo per il mese di marzo 2021, di fatto anticipando di circa un mese quella del modello iPhone SE 2020 lanciato invece durante il mese di aprile.

iPhone SE 3 già nel Q1 2022?

iPhone SE 3 è un dispositivo piuttosto importante per Apple: non solo rappresenta la soluzione ideale per intercettare l'interesse degli utenti alla ricerca di uno smartphone con iOS che sia economico e anche compatto, ma porterà l'azienda di Tim Cook all'interno del settore degli smartphone economici muniti di modulo 5G.

“Apple è pronta a rilasciare l'ultimo modello della sua gamma iPhone SE (ovvero la terza generazione SE), con display da 4.7 pollici, SoC A15 e supporto 5G, entro la fine del primo trimestre del 2022. Oltre a queste caratteristiche, il resto delle specifiche hardware del nuovo SE sarà simile a quello dell'SE di seconda generazione“, si legge nella nota pubblicata da TrendForce.

Non ci saranno quindi grosse novità per quanto riguarda il design e anche i componenti interni – con buona pace per chi si aspettava l'arrivo di un display edge-to-edge magari ereditato dall'iPhone Xr – a eccezione ovviamente del modulo 5G e del nuovo processore; insomma, vengono ancora una volta confermate le indiscrezioni di cui vi abbiamo parlato nella news del mese scorso.