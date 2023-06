iPhone SE (2020): ha ancora senso nel 2023?

Se stai cercando un iPhone affidabile, performante ma che non costi troppo, l’iPhone SE (2020) di seconda generazione potrebbe essere la scelta perfetta. Sì, è un telefono di tre anni ma è ancora validissimo. Questo smartphone è ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti a un prezzo speciale di soli 176,00€.

iPhone SE (2020): a chi si rivolge?

Non è difficile capire il target di destinazione: pensiamo a tutti cloro che provengono da un vecchio melafonino e vogliono aggiornarsi senza spendere troppo. Teniamo conto che questo device, grazie al chip interno (Apple Bionic A13) è aggiornatissimo e lo sarà ancora a lungo. Se vuoi comprarlo per te o per regalarlo a qualche parente o amico, farai un buon affare. È ottimo anche come primo smartphone per un adolescente o per una persona non avvezza alla tecnologia.

Nonostante sia stato lanciato nel 2020, l’iPhone SE di seconda generazione è dotato del potente chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato sull’iPhone 11. Ciò significa che otterrai prestazioni fluide e reattive, sia che tu stia navigando sul web, giocando ai giochi più recenti o utilizzando applicazioni impegnative.

Vanta una fotocamera da 12 megapixel con funzionalità avanzate come la modalità Ritratto e Smart HDR. Potrai scattare foto di alta qualità, con dettagli nitidi e colori vibranti. Inoltre, potrai registrare video in 4K a 60 fps, catturando momenti preziosi con una qualità straordinaria.

Se preferisci un design più compatto e familiare, l’iPhone SE (2020) è la scelta ideale, merito del display Retina da 4,7 pollici e del classico tasto home con Touch ID che è in grado di offrire un’esperienza utente intuitiva e confortevole. Inoltre, è facilmente trasportabile e comodo da usare con una sola mano.

Nonostante sia un modello non proprio di ultima generazione, continua a ricevere regolarmente gli aggiornamenti software da parte di Apple. Infatti, a settembre si potrà aggiornare il firmware a iOS 17.

Con l’iPhone SE (2020) ricondizionato, potrai godere di un ottimo rapporto qualità-prezzo. Non solo avrai un dispositivo Apple performante a un prezzo molto conveniente, ma contribuirai anche alla riduzione dell’impatto ambientale, poiché stai dando nuova vita a un prodotto già esistente. Esteticamente è pari al nuovo e avrai diritto anche ad un anno di garanzia con il rivenditore. A soli 176,00€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.