iPhone SE (2020) da 64 GB: ricondizionato come nuovo a soli 166€

iPhone SE (2020) è uno degli smartphone di fascia media più apprezzati dell’intera line-up del colosso di Cupertino; parliamo di un prodotto leggero, versatile, potentissimo, dotato delle migliori tecnologie esistenti, con un display LCD da 4,7 pollici e un processore da top di gamma. Grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon si trova in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti a soli 166,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

C’è un anno di garanzia con il programma di Amazon Renewed quindi potrete dormire sonni tranquilli visto che il terminale sarà sempre protetto dall’assistenza del noto portale di e-commerce americano. Fra le altre cose, citiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di gravi problematiche o di ripensamenti e la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

iPhone SE (2020): ecco perché comprarlo

Lo smartphone di Apple è un device di fascia media uscito sul mercato internazionale nel lontano 2020; è arrivato per aggredire la fascia medio-alta del mercato, grazie alle sue specifiche elevate e al suo design minimal ed elegante, oltre che “classico”. Riprende le linee del vendutissimo iPhone 8 ma con un hardware aggiornato. C’è infatti un processore Apple Bionic A13 con modem LTE, coadiuvato da 64 GB di memoria interna (non espandibile, ovviamente). Lo schermo è un pannello LCD IPS Retina da 4,7 pollici che si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole. Certo, le cornici sono generose ma ospitano l’ottimo pulsante Home con TouchID per lo sblocco biometrico del device. C’è poi una selfiecam da 7 megapixel e una fotocamera posteriore da 12 Megapixel che gira video in 4K e realizza splendidi ritratti professionali.

iPhone SE (2020) da 64 GB, in colorazione nera, ricondizionato ma in condizioni eccellenti costa soltanto 166,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; non lasciatevelo sfuggire.