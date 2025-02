Apple potrebbe davvero sbancare con un iPhone pieghevole SENZA piega

Apple continua a lavorare in vista del suo primo iPhone pieghevole: gli utenti si aspettano un dispositivo a dir poco impeccabile.

Secondo un recente report della testata sucoreana ETNews, l’azienda starebbe chiudendo il cerchio per quanto riguarda i fornitori. Una volta conclusa questa fase, dovrebbe iniziare la produzione di massa dell’iPhone pieghevole, in attesa del successivo lancio ufficiale.

Cosa sappiamo al momento sull’iPhone pieghevole di Apple

A destare maggiore curiosità in riferimento all’iPhone pieghevole è proprio lo schermo. Apple avrebbe sviluppato un materiale innovativo per eliminare ogni traccia visibile della piega, un problema comune a tutti i foldable attualmente in commercio. Se l’indiscrezione venisse confermata, si tratterebbe di una svolta epocale che renderebbe Apple il primo produttore ad offrire un display pieghevole completamente privo di crepe. Samsung Display, in base ai rumor, dovrebbe essere il fornitore esclusivo dei pannelli OLED per l’iPhone pieghevole, con i lavori cominciati già durante lo scorso anno.

Il design del dispositivo dovrebbe essere a “piegamento interno”, simile a quello di molti altri foldable già disponibili. Per il vetro dello schermo a bordo dell’iPhone pieghevole, Apple dovrebbe affidarsi a Corning, da cui otterrebbe un vetro ultrasottile (UTG) per garantire resistenza e flessibilità. Anche Amphenol, altro partner di Apple, potrebbe contribuire al progetto, fornendo le cerniere necessarie per il meccanismo della piegatura.

In merito alle dimensioni, l’iPhone pieghevole dovrebbe essere equipaggiato con un display esterno da 5,49 pollici ed uno interno da 7,74 pollici quando aperto, con proporzioni definite “senza precedenti”. Il lancio dell’iPhone pieghevole è atteso nella seconda metà del 2026, sempre secondo ETNews: una timeline confermata anche da Mark Gurman di Bloomberg.

Se Apple riuscisse a mantenere tutte queste promesse, il suo ingresso nel mercato dei foldable potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia degli smartphone e gli utenti, con ogni probabilità, sarebbero disposti a perdonare l’estremo ritardo maturato con l’iPhone pieghevole.