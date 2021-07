La versione iOS dell'app Google si sta arricchendo di una nuova opzione, in grado di eliminare dal tuo iPhone gli ultimi 15 minuti della cronologia delle ricerche.

La compagnia statunitense ha annunciato poche ore fa che, mentre la funzione è già disponibile per la versione iOS della sua app di ricerca, chi possiede un dispositivo Android dovrà attendere sino alla fine dell'anno.

Via agli ultimi 15 minuti della cronologia

Per attivare la funzione basta aprire l'app Google per iOS e tappare l'icona del tuo profilo, posizionato in alto a destra dello schermo, e cliccare su “Elimina gli ultimi 15 minuti”.

Ma nel suo comunicato ufficiale big G ha anche dichiarato di aver rilasciato alcune nuove funzionalità che aggiungono ulteriore protezione alla cronologia delle ricerche, collegata al tuo account Google.

Ad esempio, se hai attivato i controlli per l'eliminazione automatica, puoi fare in modo che Google cancelli continuamente e automaticamente la cronologia delle ricerche, insieme ad altra cronologia web e app, dopo 3 mesi, 18 mesi o 36 mesi. Per i nuovi account, l'opzione di eliminazione automatica predefinita è di 18 mesi, ma è sempre possibile decidere di personalizzarla per un periodo più o meno lungo.

Infine, il colosso di Mountain View ha annunciato novità anche per il controllo della privacy.

Con un sistema di Controllo della privacy, ti guideremo passo dopo passo attraverso le principali impostazioni sulla privacy. Quando hai terminato, vai al Controllo sicurezza per ottenere consigli personalizzati e proteggere i tuoi dati e dispositivi, oltre a gestire le app di terze parti che hanno accesso ai dati del tuo account e scoprire se le tue password memorizzate in Google Password Manager sono deboli. Da ora ti informeremo in modo proattivo se abbiamo scoperto che una delle tue password è stata compromessa e se le hai riutilizzate su più siti.

