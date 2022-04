iPhone e Apple Watch per STUDENTI: ecco la combo PERFETTA

Sappiamo bene che oggi il mondo dell’istruzione e dell’intrattenimento è più interattivo che mai. Trovare quindi il device adatto al proprio scopo non è mai un’impresa semplice; basti pensare che, rispetto a 10 anni fa, gli alunni ora studiamo in DAD e all’epoca sembrava una follia anche solo passare due informazioni per il compito di matematica via telefono. Oggi parliamo di una combo – a nostro avviso – fantastica per lo studio: ci riferiamo all’Apple Watch SE e all‘iPhone 12, due dispositivi che sono semplicemente unici e che possono aiutare gli studenti a svolgere al meglio le proprie funzioni e operazioni.

In primo luogo, con questi dispositivi si può usare Siri, il noto assistente virtuale di Apple; grazie ad esso si puà dire “Hey Siri” e chiedere qual è la canzone in ascolto in un determinato momento, impostare un promemoria, controllare gli impegni nel calendario, fare “l’orario” scolastico o cercare qualcosa su Safari.

iPhone 12 e Watch SE: una combo fantastica

Con la modalità Focus si può avere una concentrazione estrema durante tutti i momenti della giornata: io la imposto la notte con il “Non disturbare”, quando lavoro con “Al lavoro” e lascio attive solo le chat dei clienti/lavori o quando studio qualche software. Insomma, è una delle feature che più amo quando devo dedicarmi completamente ad una attività o, al contrario, quando non voglio dedicarmi a nulla se non a quello che sto facendo. Con “Non disturbare” insomma, studierete concentrati al meglio.

Comodissimo il Timer attivabile da Apple Watch; ultimamente lo uso per quando mi faccio i tamponi anti-CoVid in casa, ma è ottimo in palestra. Per impostarlo si può anche usare la voce “Hey Siri, imposta un timer di 30 secondi”. Comodissimo per le serie di recupero durante gli allenamenti.

Con Apple Pay poi, pagherete le vostre spese dal vivo direttamente dall’orologio o dal telefono. Super comodo perché potete uscire a fare la spesa o prendere un caffè al bar senza portafogli. Non appena arriverà la possibilità di inserire anche la patente e la C.I. da noi, potrò lasciare anche il portatessere a casa.

Watch SE costa pochissimo: solo 299,00€ su Amazon nella versione da 44 mm e iPhone 12 è l’ottimo compromesso fra prestazioni, prezzo e qualità fotografica. Le lenti fanno paura e la selfiecam è ottima per i social ma anche per le videocall. Se avete un Mac questi accessori vi svolteranno.

iPhone 12 Mini (il mio preferito) lo trovate su Amazon a 599,00€ nella versioen da 64 GB.

