iPhone 17: queste immagini sembrano confermare le indiscrezioni sul design

Le ultime indiscrezioni sulla serie degli iPhone 17 rivelano cambiamenti significativi nel design, con un focus particolare sui moduli delle fotocamere.

Basandoci sui render CAD trapelati in questi giorni, Apple starebbe apportando modifiche per diversi modelli della nuova gamma degli iPhone 17: quest’anno, l’attenzione sembra concentrarsi proprio sul miglioramento delle capacità fotografiche.

Nuovo design in vista per iPhone 17 Air, Pro e Pro Max

Per quanto riguarda l’iPhone 17 in versione standard, il modulo verticale per le fotocamere dovrebbe rimanere simile a quello dell’iPhone 16. Tuttavia per l’iPhone 17 Air, che potrebbe sostituire il modello Plus, si preannuncia un alloggiamento a forma di pillola per le fotocamere posteriori. Questo dispositivo sarà dotato di un sensore principale da 48 megapixel, in linea con quello dell’iPhone 16, ma con un design più sottile e compatto, spesso solo 6 mm, che lo renderà uno dei melafonini più snelli di sempre.

I cambiamenti più radicali dovrebbe coinvolgere gli iPhone 17 Pro e Pro Max. Apple sarebbe intenzionata ad abbandonare la classica configurazione per passare ad un modulo rettangolare più ampio, con un sistema a tre lenti disposte in formazione triangolare. Inoltre, il flash LED, il microfono ed il sensore LiDAR verrebbero spostati sul lato destro, predisponendo un design che ricorda molto da vicino quello dei recenti Google Pixel.

Un altro aggiornamento degno di nota riguarderebbe la fotocamera frontale, che su tutti i modelli della serie degli iPhone 17 passerebbe a 24 megapixel, garantendo selfie più nitidi e dettagliati. In questo modo, Apple andrebbe a migliorare non solo le prestazioni delle fotocamere posteriori ma anche di quelle frontali.

Se le anticipazioni appena descritte si rivelassero accurate, i nuovi iPhone 17 potrebbero rappresentare un importante punto di svolta, in special modo per quanto riguarda i design dei dispositivi (seppur “vagamente” ispirati ai prodotti della concorrenza): l’annuncio ufficiale è ancora lontano ma questi cambiamenti lasciano presagire un futuro interessante.