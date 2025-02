iPhone 17 Pro: si fa largo la curiosa ipotesi del design "ibrido"

Si moltiplicano le voci secondo cui la serie degli iPhone 17 potrebbe adottare un design della fotocamera posteriore ispirato ai Google Pixel 9 (ed anche ai diretti predecessori).

Se confermata, questa scelta rappresenterebbe un cambiamento significativo per Apple ma, allo stesso tempo, metterebbe a rischio la sua inconfondibile identità stilistica. Tuttavia, nuovi report dalla catena di approvvigionamento approfondiscono le intenzioni dell’azienda riguardo a questa modifica per gli iPhone 17 e 17 Pro.

iPhone 17 Pro: un cambiamento poco ispirato

L’iPhone ha sempre mantenuto un’estetica riconoscibile, caratterizzata da un design minimalista e funzionale. A differenza di altri produttori, Apple ha evitato eccessi stilistici, preferendo linee semplici e pulite. Per questo, l’introduzione di un modulo fotografico posteriore ispirato ai Pixel, caratterizzato da una sporgenza orizzontale, rappresenterebbe una svolta tutt’altro che trascurabile.

Secondo un insider del settore, Apple starebbe comunque cercando di mantenere un tratto distintivo nel design del nuovo modulo fotografico. Pur traendo ispirazione dai Pixel, la fotocamera posteriore degli iPhone 17 Pro non apparirebbe come una netta e separata aggiunta sul retro del dispositivo. Al contrario, la nuova isola delle fotocamere, probabilmente in vetro, si fonderebbe con il telaio in alluminio, creando un profilo inclinato verso la scocca. Questo approccio riprende soluzioni già viste su precedenti modelli di iPhone, mentre i Pixel continuano a mantenere una sporgenza più marcata nel modulo fotocamera. Inoltre, un dettaglio degno di nota riguarda l’abbandono del titanio in favore dell’alluminio, che segnerebbe un ritorno a materiali più tradizionali per Apple.

Nonostante questa reinterpretazione, il dibattito sulla scelta di Apple nell’avvicinarsi esteticamente ai concorrenti è più accesa che mai. L’iPhone è sempre stato un’icona di design: pertanto, un’eccessiva somiglianza con altri dispositivi potrebbe “confondere gli utenti” e modificarne la percezione in termini di esclusività. D’altro canto, se tutte queste indiscrezioni si rivelassero una strategia di Apple per depistare il pubblico circa le caratteristiche finali degli iPhone 17, non sarebbe una sorpresa.