Pixel 9a: i nuovi sfondi ufficiali spuntano online prima del lancio

Il lancio del nuovo Pixel 9a di Google è sempre più vicino e le informazioni sul dispositivo continuano a trapelare online.

Dopo aver svelato in anteprima le specifiche complete, i prezzi per Stati Uniti ed Europa e i wallpaper ufficiali, arriva una nuova fuga di notizie che mostra un ulteriore set di sfondi per il Pixel 9a.

Puoi già scaricare i nuovi sfondi per il Pixel 9a

Immagini

I nuovi wallpaper del Pixel 9a, disponibili in versioni chiare e scure, seguono il design astratto già visto in precedenza, ma con un approccio ancora più minimalista e sfumato rispetto alla prima galleria, che invece presentava dettagli floreali ben definiti.

La nuova raccolta, pubblicata da Android Authority, include otto opzioni in totale: quattro disegni, ciascuno con una variante chiara e una scura. Tutti gli sfondi sono disponibili in alta risoluzione e possono essere scaricati tramite un link a Google Drive. Sebbene le immagini qui mostrate siano compresse per offrire un’anteprima, consigliamo di accedere al link per ottenere la versione in massima qualità. È probabile che questi wallpaper non siano immediatamente disponibili al lancio del dispositivo, ma verranno aggiunti in un successivo aggiornamento.

Passando ai dettagli tecnici, il Pixel 9a sarà presentato il 19 marzo, con le spedizioni che inizieranno il 26 marzo. Il prezzo di partenza sarà di 499 dollari negli Stati Uniti. Il dispositivo avrà uno schermo da 6,285 pollici e sarà alimentato dal processore Tensor G4, abbinato a 8 GB di RAM e opzioni di archiviazione da 128 GB o 256 GB. Una delle novità più interessanti è la batteria da 5.100 mAh, che promette un’autonomia significativamente maggiore rispetto ai modelli precedenti.

Insomma, con il Pixel 9a di prossimo arrivo, Google intende offrire un’alternativa accattivante nel segmento mid-range, predisponendo un mix di design accattivante, prestazioni di alto livello e funzionalità software all’avanguardia, a cui la gamma Pixel ci ha abituato da tempo.