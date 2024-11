iPhone 17: questa caratteristica rimarrà un'esclusiva dei modelli Pro

Apple, tipicamente, dà lustro agli iPhone “Pro” riservando loro caratteristiche avanzate che arriveranno sui modelli base solo diversi anni dopo. Un esempio significativo è il display a 120 Hz, ancora assente sui modelli standard, ma che potrebbe essere incluso su tutte le unità della serie iPhone 17, dopo quattro anni di esclusività per i Pro.

Allo stesso modo, il teleobiettivo con zoom ottico 5x, introdotto a partire dall’15 Pro Max e successivamente integrato negli iPhone 16 Pro, dovrebbe restare un elemento distintivo della linea Pro anche per la futura generazione di smartphone.

Niente teleobiettivo 5x per gli iPhone 17 standard

Nel frattempo, si prospetta una riorganizzazione del catalogo nel 2025. Con la scarsa popolarità dei modelli Plus, Apple dovrebbe introdurre l’iPhone 17 Air, dal profilo più sottile ed incentrato principalmente sul fattore estetico. Tuttavia, né la versione standard e né il nuovo Air includerebbero il teleobiettivo. Nello specifico, il 17 Air dovrebbe disporre di una singola fotocamera da 48 MP, simile a quella prevista per l’iPhone SE 4, con annessi chip A19 e Dynamic Island.

La novità più significativa dell’iPhone 17 Air potrebbe essere il primo modem 5G progettato internamente da Apple. Questo cambiamento, pur non influendo direttamente sull’efficienza della connettività, rappresenterebbe un passo strategico cruciale per il colosso di Cupertino. Un modem “fatto in casa” permetterebbe ad Apple di non dipendere completamente da Qualcomm, abbassando i costi di produzione ed aumentando il controllo sui componenti hardware.

Se tale progetto dovesse concretizzarsi ed avere successo, si aprirebbero nuove strade per i futuri iPhone (e non solo), rafforzando ulteriormente la posizione dell’azienda nel settore tecnologico.