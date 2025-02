iPhone 17 Pro: l'abbandono del titanio rischia di essere il vero punto debole

Secondo le ultime indiscrezioni, Apple potrebbe abbandonare il titanio sui prossimi smartphone di punta e tornare a un materiale meno pregiato per gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max.

Questo cambio di rotta sarebbe alquanto inaspettato, soprattutto considerando il grande entusiasmo con cui l’azienda introdusse il titanio sugli iPhone 15 Pro, enfatizzandone la maggiore leggerezza e resistenza rispetto all’acciaio inossidabile.

Addio al titanio sugli iPhone 17 Pro e Pro Max?

Secondo il noto analista Jeff Pu, Apple avrebbe deciso di utilizzare l’alluminio per tutta la gamma degli iPhone 17, con un’unica eccezione: l’iPhone 17 Air, che invece potrebbe mantenere il titanio. Un dettaglio curioso dato che l’Air, se davvero fosse caratterizzato da uno spessore ridottissimo di soli 5,5 mm, necessiterebbe di un materiale robusto per evitare problemi strutturali. Un altro analista, Ming-Chi Kuo, aveva già ipotizzato un mix di titanio e alluminio per questo modello, ma con una presenza minore del primo rispetto all’attuale generazione.

La scelta dell’alluminio potrebbe derivare da motivazioni legate alla sostenibilità. Apple ha più volte ribadito il suo impegno per la riduzione dell’impatto ecologico e punta alla carbon neutrality entro il 2030. L’alluminio, rispetto al titanio, ha un’impronta di carbonio inferiore, il che potrebbe aver spinto l’azienda a preferirlo per la futura serie degli iPhone 17. Tuttavia, dal punto di vista tecnico, un simile cambiamento rappresenterebbe un netto passo indietro (anche agli occhi degli utenti). Il titanio è quasi tre volte più affidabile dell’alluminio in termini di resistenza alla trazione, oltre a essere meno soggetto a graffi e corrosione. Anche l’acciaio inossidabile, utilizzato prima del titanio, offriva una robustezza doppia rispetto all’alluminio.

Se questi rumor dovessero concretizzarsi, gli iPhone 17 Pro potrebbero risultare “meno premium” rispetto ai predecessori: per molti utenti la differenza sarebbe impercettibile, ma chi apprezza il design e i materiali di alta gamma rischierebbe di trovarsi di fronte a un prodotto meno esclusivo.