iPhone 17: il nuovo display del modello base fa sbellicare gli utenti Android

Apple ha sempre riservato le sue innovazioni tecnologiche ai modelli di punta della gamma iPhone, per poi estenderle, con il tempo, anche alle versioni meno costose.

Questo schema potrebbe ripetersi con l’arrivo della serie degli iPhone 17, che dovrebbe finalmente introdurre la tecnologia ProMotion anche sul modello base.

Display a 120Hz anche sull’iPhone 17 standard?

ProMotion, il termine coniato da Apple per indicare la presenza di un display con refresh rate a 120Hz, fino ad ora è stato un’esclusiva delle versioni Pro e Pro Max. Attualmente, gli iPhone standard e i modelli Plus si fermano a 60Hz, offrendo un’esperienza visiva meno fluida rispetto alla concorrenza Android, dove anche gli smartphone più economici vantano già frequenze di aggiornamento elevate. Secondo quanto riportato da Mark Gurman nella sua newsletter Power On, la prossima generazione di iPhone 17 porterà finalmente questo miglioramento anche sulle unità meno costose. Una notizia attesa da molti utenti che non vogliono necessariamente investire nelle versioni più premium.

Questa scelta evidenzia però anche la strategia di Apple nel rilasciare le novità tecniche con una certa lentezza, capitalizzando il più possibile sulle differenze tra i vari modelli. Da tempo circolavano indiscrezioni su questa possibile evoluzione: la conferma di Gurman sembra rafforzarne la credibilità. Chi segue con interesse il mondo Apple potrebbe vedere questo cambiamento come un’innovazione estremamente gradita, mentre i più critici sottolineano come il colosso di Cupertino abbia impiegato anni per allinearsi a uno standard già ampiamente diffuso nel panorama Android: siamo pronti a scommettere su un’invasione di meme circa questa possibile novità.

Oltre al display potenziato per il modello base, il 2025 dovrebbe portare altri cambiamenti significativi: fra le altre cose, abbiamo già ampiamente parlato del potenziale arrivo dell’iPhone 17 Air, caratterizzato da un design incredibilmente sottile, e non si esclude il prossimo arrivo di un iPhone pieghevole, il cui arrivo è però previsto per il 2026.