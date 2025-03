iPhone 17: l'intera nuova serie può essere già toccata con mano

I futuri iPhone 17 di Apple continuano ad essere al centro dell’attenzione, grazie alle ultime immagini condivise online dal noto leaker Sonny Dickson.

Negli scatti in questione possiamo osservare i modelli fittizi, realizzati in metallo, dell’intera nuova serie, utilizzati dai produttori di accessori per anticipare la realizzazione di custodie: uno sguardo dettagliato su quello che potrebbe essere il design definitivo dei nuovi iPhone 17.

Le unità dummy, in generale, evidenziano come le scelte estetiche per gli attesi melafonini siano ormai quasi del tutto effettive, con la produzione vera e propria già entrata nella fase iniziali.

Come saranno i nuovi iPhone 17 di Apple?

Immagini

La gamma comprenderà quattro diversi modelli: iPhone 17, 17 Air, 17 Pro e 17 Pro Max (quest’ultimo, in realtà, potrebbe chiamarsi 17 Ultra). Ogni unità presenta caratteristiche distintive ma è l’iPhone 17 Air a catturare maggiormente l’attenzione per il suo design ultrasottile, che rappresenta una vera e propria sfida ingegneristica per Apple.

Le immagini rivelano che l’iPhone 17 Pro e il 17 Pro Max avranno un modulo fotografico posteriore allungato, con tre obiettivi, un flash LED e un microfono. Il 17 Air, invece, si distingue per la presenza di una singola fotocamera, mantenendo comunque un’estetica elegante e compatta. Il modello base, l’iPhone 17, sembra ereditare il design dell’attuale iPhone 16, con poche modifiche evidenti. Una delle novità più curiose riguarda l’inclusione del supporto MagSafe anche nel 17 Air, nonostante le preoccupazioni iniziali legate alla sua struttura sottile.

Un altro elemento degno di nota è la presenza del pulsante Azione, che sostituisce il tradizionale interruttore Suoneria/Silenzioso, e del pulsante dedicato al controllo della fotocamera. Le dimensioni dei dispositivi variano: l’iPhone 17 Air è più alto (156 mm) rispetto al 17 ed al 17 Pro, mentre il 17 Pro Max mantiene il primato come il più grande della gamma. Inoltre, tutti gli smartphone condividono la stessa disposizione dei pulsanti.

Secondo le anticipazioni, Apple presenterà ufficialmente la serie iPhone 17 a settembre, con il lancio sul mercato previsto nelle settimane successive.