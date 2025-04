iPhone 17 Pro: non dovreste crearvi troppe aspettative per il nuovo design

I futuri iPhone 17 Pro e Pro Max di Apple dovrebbero introdurre alcune novità interessanti, pur mantenendo un approccio conservativo in termini di design.

Nonostante le voci circolate in merito ad un radicale restyling della zona posteriore, Mark Gurman di Bloomberg chiarisce che il pannello della fotocamera degli iPhone 17 Pro si uniformerà al colore del retro, eliminando qualsiasi accenno ad una soluzione bicolore.

Questa scelta stilistica per gli iPhone 17 Pro si allontana dalle immagini online che avevano ipotizzato un blocco nero per le fotocamere su uno sfondo argentato, ribadendo l’intenzione di Apple nel voler predisporre un’estetica più minimale.

Quali novità ci attendono con gli iPhone 17 Pro

Un cambiamento significativo degli iPhone 17 Pro riguarda proprio il modulo della fotocamera, che abbandona l’isola compatta delle generazioni precedenti per estendersi orizzontalmente lungo tutta la larghezza del telefono. Questo design richiama vagamente l’estetica dei Google Pixel, ma con una personalizzazione tipica del marchio Apple. Tuttavia, alcune domande restano aperte. Ad esempio, lo spazio tra le lenti e il flash è oggetto di numerose ipotesi: non è chiaro se nasconda o meno dei nuovi sensori.

Dal punto di vista costruttivo, i modelli iPhone 17 Pro e Pro Max adotteranno una struttura ibrida in vetro e alluminio. Questa combinazione punta a migliorare la durata nel tempo dei due smartphone di casa Apple, garantendo la compatibilità con la ricarica wireless grazie alla superficie in vetro. L’alluminio, invece, offre maggiore resistenza agli urti.

Il vero colpo da maestro per la serie degli iPhone 17 va però ricercato nell’introduzione del modello “Air”, destinato a sostituire la variante Plus. Questo dispositivo punta tutto sul design slim, diventando probabilmente l’iPhone più sottile mai realizzato. Tuttavia, una simile scelta implica naturali compromessi tecnici: si vocifera di una configurazione con una singola fotocamera posteriore, come nel caso del recente iPhone 16e. D’altro canto, il progetto Air potrebbe essere un test per preparare il terreno ad un futuro iPhone pieghevole, previsto per il 2026, permettendo ad Apple di ottimizzare componenti essenziali come la batteria in uno spazio ridotto.