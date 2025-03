iPhone 17 Air: la foto della prima cover ribadisce il cambio di rotta nel design

Il noto leaker Sonny Dickson ha recentemente condiviso un’immagine che mostrerebbe in anteprima una cover di terze parti per l’iPhone 17 Air, il prossimo smartphone ultrasottile di Apple.

Secondo Dickson, il design della cover è così insolito che, a prima vista, potrebbe essere scambiato per un accessorio destinato ai Google Pixel. Questo dettaglio non è casuale, poiché l’iPhone 17 Air sembra ispirarsi proprio alla linea Pixel, in particolare per la disposizione orizzontale del modulo fotografico, che attraversa tutta la parte superiore nel retro del dispositivo.

Nuovo indizio sul design dell’iPhone 17 Air di Apple

La singola fotocamera, posizionata sul lato sinistro della barra posteriore, sarà affiancata dal flash sulla destra, creando un look minimalista e bilanciato. Nonostante lo spessore ridotto, stimato intorno ai 5,5 mm, l’iPhone 17 Air manterrà funzionalità avanzate come il supporto MagSafe, un tasto Azione ed il nuovo pulsante dedicato al controllo della fotocamera, come suggerito dai fori presenti sulla custodia. Quest’ultimo dettaglio è stato ulteriormente confermato da modelli fittizi precedentemente diffusi dallo stesso Dickson.

Sul fronte tecnico, l’iPhone 17 Air dovrebbe presentare uno schermo da 6,6 pollici con tecnologia ProMotion a 120 Hz e la Dynamic Island, oltre a un chip A19 standard (non la versione Pro) e una fotocamera posteriore da 48 megapixel. Una novità significativa riguarda il modem C1, sviluppato internamente da Apple, e l’assenza dello slot per le SIM fisiche: una scelta che potrebbe essere adottata a livello globale.

Come di consueto quando si parla dell’uscita di una nuova serie di melafonini, il lancio ufficiale è atteso per la metà di settembre, quando Apple presenterà al mondo la serie degli iPhone 17: sebbene i dettagli trapelati nel corso delle ultime settimane non siano ancora ufficiali, le anticipazioni fanno presagire uno smartphone che punta in maniera decisa sul design innovativo ma senza rinunciare a prestazioni di alto livello, mantenendo alcune caratteristiche distintive della casa di Cupertino.