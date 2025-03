iPhone 17 Pro: la somiglianza con i Pixel potrebbe non essere casuale

Le indiscrezioni trapelate in questi mesi suggeriscono che almeno tre modelli della serie iPhone 17 presenteranno una barra orizzontale sul retro.

Considerando che, in linea generale, gli smartphone non offrano molta libertà creativa per quanto riguarda il posizionamento delle fotocamere, non stupisce l’ipotesi che, per gli iPhone 17, Apple si sia ispirata ad un elemento di design reso popolare dagli smartphone Pixel di Google.

Gli iPhone 17 Pro strizzeranno l’occhio agli amanti degli smartphone Pixel

Il tutto è ancora più evidente osservando i nuovi render degli iPhone 17 Pro, in compagnia degli altri modelli della serie: nonostante le fotocamere siano disposte in una configurazione triangolare, Apple sembra aver scelto di aggiungere una barra posteriore, forse per incuriosire quegli utenti che, secondo alcune voci, sono fortemente attratti dall’estetica dei dispositivi di Google.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il tema dell’intelligenza artificiale continua a dominare la scena: anche sotto questo aspetto, l’azienda starebbe seguendo le orme di Google (ma anche dei Samsung Galaxy S25), puntando tutto sull’AI per restare competitiva sul mercato. Il lancio di Apple Intelligence non è stato privo di intoppi, ma la società di Cupertino non demorde. Si vocifera che, per garantire un’esecuzione impeccabile delle funzionalità AI, gli iPhone 17 Pro dovrebbero ricevere un incremento della RAM, dopo due anni con la stessa configurazione di memoria. Questo cambiamento, sebbene possa sembrare trascurabile, segnerebbe una svolta significativa per Apple che, tradizionalmente, è sempre stata molto reticente da questo punto di vista.

La domanda che sorge spontanea è: i Google Pixel stanno diventando un punto di riferimento nel mercato? Nonostante la popolarità online, questi dispositivi non hanno ancora raggiunto i livelli di vendita dei top player. Tuttavia, le spedizioni sono in continua crescita e, qualora Apple si sentisse “minacciata” al punto di emulare alcuni aspetti dei Pixel, è probabile che Google stia percorrendo la strada giusta. Ovviamente, siamo ancora nel campo delle anticipazioni non confermate: solo la presentazione ufficiale dei nuovi iPhone 17 saprà darci maggiori chiarimenti a riguardo.