iPhone 17 Pro è un concentrato di stile ed eleganza in questo video

La serie iPhone 17 potrebbe rappresentare una svolta radicale per quanto riguarda i design ideati da Apple, secondo diverse indiscrezioni che stanno facendo il giro del web.

Pare che l’azienda di Cupertino stia prendendo ispirazione dall’estetica del Google Pixel 9 e dei suoi predecessori, introducendo un enorme modulo per le fotocamere posteriori sugli iPhone 17 Pro. Una scelta audace che ha già suscitato reazioni contrastanti ma che, come dimostrano alcuni render condivisi online, potrebbe rivelarsi piuttosto accattivante.

Come sarà il nuovo iPhone 17 Pro di Apple?

Nonostante molti stiano criticando questa possibile decisione, sostenendo che Apple rinuncerebbe così al suo stile distintivo, è innegabile che gli iPhone abbiamo bisogno di un doveroso restyling. I prossimi modelli, infatti, promettono di distinguersi visivamente dalle generazioni passate. Per chiunque non dovesse apprezzare il nuovo design rimarrebbe comunque l’iPhone 17 base, con un look quasi del tutto identico all’iPhone 16. Chi invece fosse curioso di sperimentare qualcosa di diverso, ma senza esagerazioni, potrebbe preferire l’iPhone 17 Air che, secondo i leak, avrà un modulo fotografico più stretto, ancora più simile a quello dei Pixel.

Il vero protagonista, però, sarà l’iPhone 17 Pro, con il suo modulo fotografico prominente che domina il retro del dispositivo. I render in alta definizione mostrano un design audace e futuristico, che potrebbe non piacere a tutti ma che sottolinea la voglia di innovazione maturata da Apple. C’è chi teme che questa scelta possa influenzare negativamente le vendite, spingendo i consumatori verso il modello base, mentre altri sono convinti che Apple riuscirà a trasformare questa novità in un grande successo.

Tuttavia, c’è ancora molta incertezza a riguardo. Il noto insider Mark Gurman ha messo in dubbio l’autenticità di questi design, suggerendo che potrebbero basarsi su bozze fasulle. Inoltre, sembra che la Dynamic Island non subirà una riduzione delle dimensioni, come invece mostrato in alcuni video concept. Nonostante le perplessità, i nuovi iPhone 17 promettono un significativo balzo in avanti rispetto all’attuale serie, sia a livello hardware e sia per quanto riguarda il software.