iPhone 17 Pro: design tutto nuovo che, però, ricorda molto un altro smartphone

Le voci sulla prossima serie degli iPhone 17 di Apple continuano a moltiplicarsi, suggerendo dettagli interessanti circa un possibile restyling nel design della fotocamera posteriore dei modelli Pro.

Un’immagine trapelata di recente mostra una scocca metallica con un modulo rettangolare più ampio al posto della tradizionale configurazione degli iPhone, utile per integrare nuovi componenti come la fotocamera ultragrandangolare.

iPhone 17 Pro: cosa sappiamo al momento

L’informatore Majin Bu, su X (Twitter), ha mostrato una riproduzione che evidenzia la possibile estetica degli iPhone 17 Pro, basandosi sulle ultime anticipazioni. Non giriamoci troppo intorno, poiché i due render ricordano molto da vicino le scelte stilistiche degli smartphone Pixel:

Questo nuovo layout potrebbe essere ottimizzato per migliorare la registrazione di video spaziali: un’evoluzione rispetto alle funzionalità già offerte dagli iPhone 15 Pro e 16 Pro.

Un noto leaker su Weibo ha rafforzato l’attendibilità di queste informazioni, spiegando che la barra rettangolare non sarebbe una scelta puramente estetica ma, come detto, servirebbe per introdurre novità a livello tecnico. Tale disposizione potrebbe diventare una delle caratteristiche distintive della serie iPhone 17, rappresentando un cambiamento radicale rispetto ai modelli precedenti.

Il nuovo design pare aver già catturato l’attenzione degli OEM Android, pronti a seguire la scia di Apple, come avvenuto in passato. Questa tendenza potrebbe dunque condurre ad una proliferazione di smartphone Android ispirati ad un simile concept, con il rischio di uniformare ulteriormente il mercato. Il lancio ufficiale è previsto nel 2025 e la serie degli iPhone 17 potrebbe dunque segnare uno dei restyling più significativi degli ultimi anni: tuttavia, restano molte incognite, inclusa la disposizione esatta delle lenti e le altre specifiche tecniche.