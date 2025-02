iPhone 17 Pro e 17 Air: perché immaginarli quando puoi già vederli?

In questi giorni si sono certamente intensificate le indiscrezioni sui prossimi iPhone 17 di Apple. A differenza di quanto ipotizzato all’inizio, il design del modulo fotografico posteriore (in stile Pixel 9) non dovrebbe essere un’esclusiva dei modelli tradizionali.

Pare infatti che questa caratteristica sarà presente anche sull’iPhone 17 Air, inizialmente chiamato in causa con il nome di iPhone 17 Slim, che andrà quasi sicuramente a sostituire il modello Plus.

Come saranno i nuovi iPhone 17 Pro e 17 Air

Secondo Front Page Tech, a differenza dei fratelli maggiori, l’iPhone 17 Air si distinguerà per una singola fotocamera sul retro: una scelta che potrebbe risultare quantomeno anacronistica nel 2025. Nonostante ciò, il dispositivo promette di essere estremamente sottile, con uno spessore di appena 5,5 mm nel punto più ristretto, e verrà alimentato dal chip Apple A19 (tuttavia, non la versione Pro). Le voci sui prezzi esorbitanti dell’iPhone 17 Air sembrano essere state smentite, lasciando spazio a un costo più comprensibile per uno smartphone destinato ad una fascia di mercato “meno prestigiosa":

Immagini

Passando ai modelli di punta, l’iPhone 17 Pro e Pro Max dovrebbero adottare un modulo fotografico posteriore ancora più ampio, che coprirebbe tutta la larghezza del dispositivo. Questo design, che ricorda più lo stile di Xiaomi che quello di Google, manterrebbe la disposizione triangolare delle lenti ma introdurrebbe un sensore periscopico da 48 MP con zoom ottico 5x: un miglioramento rispetto ai 12 MP dell’attuale serie iPhone 16. La possibile scelta di un modulo così grande solleva diversi interrogativi, ma non va dimenticato il fatto che l’attuale design continui a ricalcare quello degli iPhone 11 usciti nel 2019. Apple sarebbe dunque intenzionata a rinnovare in maniera decisa l’estetica dei suoi smartphone, come sottolineato dai render di @asherdipps che mostrano le colorazioni argento e nero siderale:

Immagini

Nel frattempo, l’attenzione si concentra sull’imminente lancio dell’iPhone SE 4, seguito da possibili aggiornamenti alla gamma degli iPad, inclusi nuovi iPad Air e Pro con chip M4.