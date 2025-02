iPhone 17 Pro: ancora più RAM per far prendere il volo ad Apple Intelligence

Gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max potrebbero fare un notevole progresso in termini di memoria RAM, passando dagli 8GB degli attuali iPhone 16 Pro a ben 12GB.

Tale prospettiva è emersa in seguito alle affermazioni dall’analista Jeff Pu di GFHK Tech Research, secondo cui l’aumento della RAM disponibile non solo migliorerebbe le prestazioni generali degli iPhone 17 Pro ma li renderebbe anche più efficaci nell’eseguire le funzionalità avanzate di Apple Intelligence.

Nuovi iPhone 17 Pro e Pro Max in arrivo con 12GB di RAM?

Secondo Jeff Pu, l’adozione di moduli LPDDR5 da 12GB rappresenterebbe un passo in avanti significativo per Apple. Questa non è la prima volta che l’analista prevede un aumento della memoria RAM nel caso dei modelli Pro: già a maggio 2024 aveva suggerito questa possibilità, poi parzialmente contrastata dall’esperto Ming-Chi Kuo, secondo cui l’upgrade sarebbe stato riservato solo all’iPhone 17 Pro Max.

Jeff Pu, tuttavia, ha ribadito la sua previsione ad ottobre, sostenendo che entrambe le versioni Pro avrebbero beneficiato di un miglioramento in termini di RAM, che avrebbe portato vantaggi non solo nel multitasking ma anche nell’elaborazione delle funzionalità di intelligenza artificiale. Inoltre, ha affermato che i dispositivi potrebbero includere un teleobiettivo da 48 megapixel ed una fotocamera frontale da 24 megapixel.

Apple ha già aumentato la memoria RAM su tutta la gamma degli iPhone 16, portando i modelli base a 8GB e garantendo così la compatibilità con Apple Intelligence, che richiede almeno tale quantitativo di memoria per un corretto funzionamento. L’iPhone 16e ha seguito la stessa linea, con 8GB di RAM ed il supporto completo alle funzionalità AI.

Oltre al possibile aumento di RAM, l’iPhone 17 Pro dovrebbe presentare un modulo fotografico ridisegnato, con una disposizione triangolare delle fotocamere ospitate in una barra rettangolare con angoli arrotondati. Per la scocca si prevede un ritorno all’alluminio, abbandonando il titanio, mentre la Dynamic Island dovrebbe caratterizzarsi per dimensioni più ridotte. Fra le altre possibili novità, ricordiamo il chip Wi-Fi 7 progettato da Apple.

Il lancio dei nuovi iPhone 17 è previsto per la metà settembre e nei prossimi mesi emergeranno sicuramente ulteriori dettagli su questi modelli, per cui continuate a seguirci.