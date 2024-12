iPhone 17 Pro e Pro Max: ci sarà un vero punto di svolta per i display

Nonostante manchino ancora parecchi mesi al lancio dei nuovi iPhone 17, la futura gamma di smartphone Apple ha già iniziato a suscitare l’interesse del pubblico per via delle anticipazioni emerse nelle ultime ore.

Gli iPhone 17 Pro e Pro Max, infatti, dovrebbero essere equipaggiati con display basati sulla tecnologia Low-Dielectric TEE.

Display all’avanguardia per iPhone 17 Pro e Pro Max

Secondo quanto pubblicato dal noto leaker Jukanlosreve su X (Twitter), questa tecnologia dovrebbe migliorare tre aspetti fondamentali su iPhone 17 Pro e Pro Max: l’efficienza energetica, la longevità del display e le performance generali. Tale indiscrezione contrasta con quanto ipotizzato in precedenza circa l’adozione della tecnologia LTPO+ su tutti i modelli della gamma. La novità, qualora si concretizzasse, riguarderebbe esclusivamente gli iPhone 17 Pro e Pro Max, consolidando il loro posizionamento di maggior prestigio rispetto alle altre unità della gamma.

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche tecniche relative ai display, iPhone 17 Pro dovrebbe montare uno schermo leggermente più grande, raggiungendo i 6,3 pollici, mentre il Pro Max potrebbe espandersi fino ai 6,9 pollici, il che lo renderebbe a tutti gli effetti lo smartphone più grande mai prodotto da Apple. Una scelta che terrebbe conto di una crescente domanda relativa a display più ampi, specialmente nel caso di chi utilizza il proprio smartphone per lavoro o per intrattenimento.

Tuttavia, per non scontentare nessuno, anche i modelli standard potrebbero accogliere delle novità di rilievo: sia il pannello presente sulla versione base e sia quello implementato sull’incerto iPhone 17 Plus dovrebbero finalmente raggiungere una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, il doppio rispetto ai 60 Hz che caratterizzano iPhone 16 e 16 Plus.