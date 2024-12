Google Pixel 9a non ha più segreti: ecco le specifiche tecniche complete

Google si prepara a lanciare il suo Pixel 9a: grazie alle recenti fughe di notizie, le specifiche tecniche dello smartphone sono ormai di dominio pubblico (salvo cambiamenti improvvisi).

Google Pixel 9a: caratteristiche e prezzo

Secondo quanto riportato, Google Pixel 9a sarà equipaggiato con il potente processore Tensor G4 e il chip di sicurezza Titan M2, offrendo prestazioni migliorate ed una maggiore affidabilità in termini di sicurezza. Il display sarà un Actua da 6,285 pollici, con una luminosità massima di 2.700 nit e protetto da Gorilla Glass 3. Il dispositivo sarà anche resistente a polvere ed acqua, con una certificazione IP68.

Dal punto di vista delle dimensioni, il Pixel 9a sarà leggermente più grande del suo predecessore, misurando 154,7 x 73,3 x 8,9 mm, ma peserà appena 185 grammi, 3 grammi in meno rispetto al Pixel 8a. Il design prevede una configurazione a doppia fotocamera sul retro: un sensore principale GN8 Quad Dual Pixel da 48 MP con apertura f/1.7 ed un ultrawide Sony IMX712 da 13 MP con apertura f/2.2. Anche la fotocamera frontale utilizzerà il sensore ultrawide, garantendo selfie di alta qualità.

La batteria rappresenterà un significativo passo in avanti, con una capacità di 5.100 mAh, il 13% in più rispetto al modello precedente. La ricarica cablata di Google Pixel 9a sarà migliorata fino a 23 W, ma quella wireless resterà limitata a 7,5 W, senza supporto per Qi2. Le configurazioni di memoria includeranno 8 GB di RAM LPDDR5X e storage da 128 GB o 256 GB UFS 3.1.

Disponibile in quattro colori (Obsidian, Porcelain, Iris e Peony), il Pixel 9a potrebbe costare $499 per il modello base, con un leggero sovrapprezzo per la versione mmWave di Verizon: il lancio è atteso per il mese di marzo, anticipando la tradizionale finestra di rilascio di Google.