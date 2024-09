iPhone 17: la nuova famiglia Apple avrà display più performanti

L’arrivo dei nuovi iPhone 16 da Casa Cupertino hanno generato gioie e dolori. Alcuni sono davvero soddisfatti delle novità introdotte in attesa di altre in arrivo, come Apple Intelligence, ma non prima del 2025. Altri, invece, sono rimasti delusi dalle novità reputate davvero poche rispetto alle aspettative e l’idea che Apple Intelligence arriverà in Italia non va proprio giù. Nel frattempo già si parla dei prossimi iPhone 17.

Infatti, secondo Ross Young, co-founder e CEO di Display Supply Chain Consultants, la nuova famiglia di smartphone pensata da Casa Cupertino avrà display molto più performanti rispetto a quelli a cui siamo stati abituati e che ora troviamo sui nuovi modelli di iPhone 16. Una notizia che potrebbe interessare molti.

Young ha dichiarato che gli iPhone 17 saranno tutti dotati di una frequenza di aggiornamento da 120Hz. Molti se l’aspettavano già sugli iPhone 16. Purtroppo però anche quest’anno questa aspettativa è stata delusa. Gli attuali iPhone 16, rispetto alla versione Pro e Pro Max, mantengono un display con frequenza di aggiornamento a 60Hz.

iPhone 17: quale sarà la tecnologia dei prossimi display

Se la buona notizia della frequenza di aggiornamento ti ha davvero sorpreso e rallegrato, allora devi vedere quale sarà la tecnologia dei prossimi display di iPhone 17. Sempre stando alle dichiarazioni di Young, probabilmente i nuovi iPhone avranno un pannello OLED LTPO, in grado di variare la stessa frequenza di aggiornamento fino a frequenze molto basse, si parla anche di 1Hz.

Quindi tanta fluidità finalmente anche sul modello “base”, se così si può chiamare. Ma questo non è tutto. Infatti, pare che le versioni 17 Pro e 17 Pro Max avranno il Face ID sotto il display. Questo vorrà dire che Dynamic Island andrà in pensione? Per ora è ancora presto per dirlo. Ma se ti sta venendo in mente di acquistare iPhone 16, su Amazon li trovi già disponibili a prezzi interessanti.