Rimborso doppio per i preordini non evasi di iPhone 16

Nonostante le richieste di iPhone 16 Pro siano state al di sotto delle aspettative, ci sono e-commerce e negozi che hanno avuto un’ondata di preordini per il nuovo smartphone di Casa Cupertino. Questo, come facilmente prevedibile, potrebbe portare ad alcuni problemi di evasione e per questo un rivenditore di elettronica di consumo ha proposto un rimborso doppio in caso di preordini non evasi di iPhone 16.

Non siamo Italia. Il rivenditore in questione è Reliance Digital che aveva annunciato tutte e quattro le varianti disponibili nei propri negozi in pre-ordine. Tuttavia, alcuni utenti potrebbero aver paura di non riceverlo a causa di un’importante mancanza di scorte. Rispetto alla richiesta di iPhone 15, quella di iPhone 16 è raddoppiata. Diverse rivendite potrebbero trovarsi in difficoltà.

Nessun problema però. Reliance Digital, da “buon signore”, ha promesso a tutti i suoi clienti che non riceveranno l’iPhone 16 in preordine secondo la data stabilita un rimborso pari al doppio dell’importo pagato. Si tratta di una novità nel settore che, se dovesse essere replicata, non ci dispiacerebbe annunciarla anche qui in Italia.

Ottima la politica adottata quest’anno da Reliance Digital, noto rivenditore di elettronica di consumo, che ha rassicurato i suoi clienti annunciando un rimborso doppio qualora i preordini di iPhone 16 non venissero evasi secondo la data stabilita. Un portavoce dell’azienda ha dichiarato:

Vogliamo assicurare ai nostri clienti che Reliance Digital è pronta a mantenere le promesse. La nostra massima priorità è la soddisfazione del cliente e con la nostra politica di rimborso 2X, stiamo stabilendo un nuovo punto di riferimento negli standard di servizio.

I risultati parlano chiaro. Come anticipato, Reliance Digital ha registrato un’impennata di richieste. Rispetto al lancio di iPhone 15, i preordini di iPhone 16 sono raddoppiati.

