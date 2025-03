iPhone 17: i rumor sul nuovo design diventano sempre più concreti

La nuova serie degli iPhone 17 si prepara ad introdurre cambiamenti significativi nel design, abbandonando il modello Plus in favore di una nuova variante ultrasottile chiamata iPhone 17 Air.

Un video hands-on, pubblicato dal sul canale Youtube di iDeviceHelp e condiviso dal leaker Majin Bu, mostra dei modelli fittizi basati su documenti interni, offrendo un’anteprima di come i nuovi iPhone 17 potrebbero apparire.

iPhone 17: un primo sguardo ai nuovi modelli

Uno degli aspetti più discussi è il design posteriore, che potrebbe subire un aggiornamento importante. In base ai rumor, l’iPhone 17 Air, che sostituirà il modello Plus, presenterà una barra orizzontale per le fotocamere posteriori: una novità già anticipata da precedenti leak. Tuttavia, il video evidenzia l’estrema sottigliezza di questo dispositivo: appena 5,588 mm.

Per quanto riguarda i modelli Pro, il layout delle fotocamere rimarrà invariato, ma si nota un ampio alloggiamento posteriore che ospita flash, microfono e sensore LiDAR, spostati verso destra. Secondo il leaker Ice Universe, l’iPhone 17 Pro Max sarà leggermente più spesso rispetto al predecessore, passando da 8,25 mm a 8,636 mm, con un aumento di oltre il 6%. Questa modifica sembra finalizzata ad ospitare una batteria più capiente, nonostante ci sia una piccola discrepanza rispetto alle misure inizialmente trapelate (8,725 mm).

Resta ancora da chiarire se l’iPhone 17 Air ed il Pro Max condivideranno le stesse dimensioni dello schermo, lunghezza, larghezza e spessori dei bordi. Tuttavia, è stato confermato che tutti i modelli avranno frame in alluminio e uno schermo con frequenza di aggiornamento a 120 Hz: un upgrade significativo rispetto alle versioni base attuali.

Infine, l’iPhone 17 base manterrà un design molto simile all’iPhone 16: una scelta che potrebbe soddisfare chi apprezza l’estetica attuale e che, da un certo punto di vista, rappresenterebbe una sorta di passaggio intermedio fra il “vecchio” e il “nuovo”.