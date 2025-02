iPhone 17: la nuova serie porterà con sé tre design completamente diversi

Apple continua a lavorare per il futuro lancio dei nuovi iPhone 17, il cui arrivo è previsto nel mese di settembre: questa volta, il design dovrebbe rivelarsi come una delle caratteristiche più sorprendenti.

Secondo i rumor, la serie degli iPhone 17 includerà quattro modelli con tre design ben distinti fra loro: una scelta inedita per il colosso di Cupertino, che tradizionalmente si orienta verso un impatto estetico più uniforme.

Come saranno i nuovi iPhone 17 di Apple

Partiamo dall’iPhone 17 Pro, il cui design è stato recentemente svelato da Jon Prosser. A differenza del passato, il posizionamento delle fotocamere posteriori rimarrà lo stesso ma verrà integrato in un’isola orizzontale che si estenderà da un lato all’altro sul retro del dispositivo. Una soluzione che donerà un aspetto più moderno e distintivo. Lo stesso design è atteso anche per l’iPhone 17 Pro Max, che condividerà questa impostazione.

Passando all’iPhone 17 Air, il design cambierà radicalmente. Anche in questo caso troviamo una barra orizzontale per le fotocamere posteriori, che tuttavia sarà molto più sottile e con un solo obiettivo integrato. Una scelta minimalista che potrebbe attirare chi cerca un dispositivo più leggero e meno ingombrante. Infine, c’è il modello base, il semplice iPhone 17. Secondo Prosser, questo dispositivo manterrà lo stesso design dell’iPhone 16, con due fotocamere posteriori allineate verticalmente. Una decisione che potrebbe lasciare perplessi, considerando le novità introdotte negli altri modelli della serie.

Altre voci di corridoio chiamano in causa i materiali: pare infatti che Apple abbia intenzione di abbandonare il titanio nel caso degli iPhone 17 Pro, optando invece per l’alluminio. Questa diversificazione dei design, se le anticipazioni si rivelassero concrete, rappresenterebbe una svolta per Apple, che per la prima volta proporrebbe tre stili diversi all’interno della stessa generazione di melafonini. Tutti gli iPhone 17 avranno però delle caratteristiche in comune: un frame piatto, la Dynamic Island e schermi piatti con bordi ridotti.