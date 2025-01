iPhone 17 garantirà una gestione della temperatura a dir poco impeccabile

Gli iPhone hanno sempre gestito il calore in modo discreto, anche se qualche modello, come l’iPhone 15, ha mostrato numerose criticità in questo senso, con temperature operative più elevate del previsto.

Apple, tuttavia, sembra avere in parte risolto il problema con la successiva serie degli iPhone 16. Inoltre, le anticipazioni sottolineano che l’azienda, in vista degli iPhone 17, starebbe valutando un ulteriore passo in avanti nella gestione termica.

Nei piani di Apple c’è un iPhone 17 “a prova di calore”

Gli iPhone 16 hanno introdotto diverse novità in relazione a questo aspetto, come una sottostruttura termica in alluminio accoppiata a fogli di grafene ed un pannello posteriore in vetro, in grado di contenere i problemi di surriscaldamento che si erano presentati con il modello precedente. Nonostante simili miglioramenti, sembra che la serie 16 fatichi in certe situazioni di carico intenso.

Per questo, Apple potrebbe implementare sugli iPhone 17 una soluzione più efficace: uno spreader termico evoluto che sfrutta la tecnologia della camera di vapore, simile a quella già impiegata da altri produttori di smartphone, in particolare nel mondo Android. Questa tecnica, che si differenzia dai tradizionali sistemi di dissipazione del calore basati su conduttori come il rame, ricorda per certi versi il raffreddamento a liquido dei PC da gaming. La camera di vapore è un involucro, contenente un fluido, che evaporando e condensando in continuazione si rivela efficace per limitare il calore.

Il calore è un nemico per la batteria e le prestazioni degli smartphone. Un eccessivo surriscaldamento, infatti, può determinare vistosi cali di frame rate nei giochi ed un’usura precoce della batteria. La tecnologia della camera di vapore, sebbene più costosa, dovrebbe permettere all’iPhone 17 di mantenere prestazioni ottimali anche sotto sforzo: questa soluzione tecnica, nel concreto, potrebbe tradursi in un incremento di prezzo da parte di Apple per i nuovi modelli, ma allo stato attuale parliamo di semplici previsioni.