iPhone 17 e 17 Air: con questo display batterebbero Samsung Galaxy S25 Ultra

Apple sembra intenzionata a rivoluzionare la sua gamma di melafonini nel 2025, prevedendo aggiornamenti significativi anche per i modelli di base, vale a dire l’iPhone 17 e il nuovo iPhone 17 Air.

Secondo una recente indiscrezione pubblicata su Weibo da Instant Digital, entrambi i dispositivi riceveranno un importante upgrade per quanto riguarda il display.

Apple utilizzerà i pannelli OLED M14 di Samsung, gli stessi impiegati l’anno scorso per iPhone 16 Pro e Pro Max.

Display OLED M14 su iPhone 17 e 17 Air?

Questi particolari pannelli, noti per l’integrazione di materiali ad alte prestazioni, offrono un aumento del 30% nella luminosità e una maggiore durata nel tempo rispetto alla generazione precedente. Curiosamente, mentre Apple e Google (quest’ultimo con la serie Pixel 9) sembrano aver ottenuto l’esclusiva temporanea per schermi OLED M14, il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra utilizza ancora la versione M13, lasciando spazio a speculazioni sui contratti di fornitura.

Gli iPhone del 2025 promettono dunque un bel po’ di novità, con una possibile svolta nel tradizionale schema dei prodotti. Apple sembra intenzionata a sostituire il modello Plus con un dispositivo più sottile e leggero, chiamato iPhone 17 Air. Questo smartphone, pensato per chi cerca un design diverso e una forma ultra-slim, potrebbe tuttavia sacrificare alcune caratteristiche hardware per mantenere il profilo così ridotto. Non è ancora chiaro come si posizionerà rispetto al resto della gamma ma potrebbe rappresentare un’opzione unica per chi desidera un iPhone dall’estetica rinnovata, anche a costo di rinunciare a prestazioni di fascia alta.

Per quanto riguarda il resto della linea, l’iPhone 17 Pro e Pro Max manterranno il loro status di modelli premium, con un design aggiornato che dovrebbe includere un nuovo modulo fotografico posteriore, come suggerito da alcuni render trapelati online. Apple continua quindi a differenziare la sua offerta, spingendo i clienti verso i modelli più costosi ma senza trascurare completamente le esigenze di chi cerca unità dal costo più accessibile. Con l’introduzione dell’iPhone 17 Air e l’upgrade dei display per i modelli base, potrebbe essere l’anno della svolta per il colosso di Cupertino.