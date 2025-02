Pixel 9a: trapelano i nuovi e coloratissimi render che esaltano il design

Pixel 9a sta arrivando e sarà il modello più accessibile della famiglia dei Pixel 9, mantenendo la tradizione di Google con un lancio in programma alcuni mesi dopo rispetto alle unità principali e ad un prezzo significativamente più basso.

Dopo aver già svelato in anteprima immagini, specifiche tecniche e persino la data di uscita, un nuovo leak ha mostrato i render di Pixel 9a senza watermark, in tutti i suoi colori, offrendo una visione ancora più dettagliata.

Pixel 9a non si nasconde più: siamo ad un passo dal lancio

Immagini

Le immagini, condivise da Sudhanshu Ambhore su X/Twitter, mostrano il Pixel 9a da ogni angolazione. Il telefono sarà disponibile in quattro colori: nero, rosa, oro e blu. Google ha lavorato per affinare il design dei Pixel di fascia media, garantendo un aspetto e una sensazione premium al tatto.

Addio alle curve: il Pixel 9a avrà una cornice piatta in metallo, con un aspetto più minimalista. A differenza dei modelli più costosi, come il Pixel 9, il 9a rinuncia alla barra fotocamera, optando invece per un modulo orizzontale a forma di pillola che ospita due sensori posteriori. Un piccolo flash LED è posizionato di fianco alle fotocamere, mentre il classico logo Google rimane al centro del retro.

Anche le cornici sono state leggermente ritoccate. Rispetto al Pixel 8a, che aveva cornici spesse ed asimmetriche, il 9a presenta ancora cornici generose ma apparentemente più uniformi. Tuttavia, molti fan avrebbero preferito un ulteriore miglioramento da questo punto di vista, con uno spessore ulteriormente ridotto.

Sul lato destro troviamo i pulsanti per il volume e l’accensione, mentre il lato sinistro è completamente pulito. Le linee delle antenne visibili suggeriscono una struttura metallica, mentre in basso è presente una porta USB C. Il nuovo Pixel 9a punta dunque ad una riuscita combinazione di design e prezzo contenuto, ma ovviamente sarà importante valutare anche le prestazioni generali dello smartphone.