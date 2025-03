iPhone 17 in versione base sarà vergognosamente simile all'iPhone 16?

Il prossimo iPhone 17, secondo le indiscrezioni, sarà il modello meno innovativo dell’intera nuova serie, almeno per quanto riguarda il design.

Tuttavia, sempre basandoci sui rumor trapelati online, per l’iPhone 17 non mancheranno alcuni miglioramenti nel comparto hardware.

iPhone 17: quali novità ci attendono

Tra i cambiamenti più attesi per l’iPhone 17, assisteremo all’introduzione del display ProMotion, finora riservato alle versioni Pro. Questa tecnologia, che consente una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz, promette di rendere lo scorrimento delle pagine e la riproduzione dei video ancora più veloce, contribuendo anche ad una migliore gestione energetico. Non è escluso che questa feature possa aprire la strada ad una modalità always-on, purché il refresh rate scenda fino a 1Hz.

Un altro miglioramento riguarda la fotocamera frontale, che passerebbe da 12 a 24 megapixel su tutti i modelli della serie iPhone 17. Questa risoluzione più elevata permetterà di mantenere una qualità superiore anche dopo eventuali ritagli o modifiche degli scatti, offrendo maggiore flessibilità nella post-produzione. Secondo gli esperti, tale aggiornamento rappresenterà un salto in avanti significativo nel comparto imaging.

Sul fronte della connettività, l’iPhone 17 potrebbe debuttare con un chip Wi-Fi 7 progettato direttamente da Apple. Questo componente, che supporta la trasmissione simultanea su bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, garantirà velocità più elevate, latenza ridotta e una connessione più stabile. Sebbene il Wi-Fi 7 sia già presente nella serie iPhone 16, la novità risiede nel fatto che il chip sarà interamente sviluppato da Apple, segnando un ulteriore progresso verso una maggiore integrazione hardware-software.

Infine, il cuore pulsante del dispositivo sarà il chip A19, realizzato con il processo N3P di TSMC, la terza generazione della tecnologia a 3 nanometri. Questo garantirà i consueti miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica, mantenendo il melafonino di Apple all’avanguardia nel panorama degli smartphone. Per cui, nonostante un design sostanzialmente invariato, le novità sotto la scocca dell’iPhone 17 non dovrebbero mancare.