iPhone 17 Air soddisferà le aspettative: mai visto un modello così sottile

La serie degli iPhone 17, in arrivo nel 2025, promette di essere una delle più interessanti mai realizzate da Apple, potendo contare su innovazioni tecniche in grado di ridefinire il design e la suite di funzionalità integrate.

Tra i nuovi modelli, sta già facendo molto parlare di sé l’iPhone 17 Air, un melafonino che saprà distinguersi per il suo spessore straordinariamente ridotto.

iPhone 17 Air: restyling necessario e nuovo punto di partenza

Con un design che punta all’eleganza ed alla leggerezza, iPhone 17 Air dovrebbe raggiungere uno spessore di appena 6,25 mm, diventando così l’iPhone più sottile di sempre, scalzando persino l’iPhone 6 ed il suo record di 6,9 mm.

Un simile risultato è favorito dal nuovo modem 5G sviluppato direttamente da Apple che, grazie al minore spazio richiesto, permette di ottimizzare in modo più congeniale la disposizione interna dei diversi componenti hardware di iPhone 17 Air. Questo tipo di innovazione non solo permette di ridurre lo spessore dello smartphone ma rappresenta anche un passo in avanti nella miniaturizzazione tecnologica, senza compromettere significativamente le performance o la durata della batteria.

L’iPhone 17 Air si posizionerà tra i modelli Pro e Pro Max con un display da 6,6 pollici, offrendo una soluzione ideale per chi desidera il pieno equilibrio tra grandezza dello schermo e maneggevolezza. Saranno introdotti aggiornamenti importanti, come la tecnologia ProMotion a 120 Hz, un sensore fotografico principale da 48 MP potenziato ed una fotocamera frontale migliorata da 24 MP. Queste caratteristiche permetteranno una qualità visiva e fotografica superiore, confermando l’impegno di Apple nel dettare nuovi standard.

Intanto, la concorrenza non resta a guardare e sta cominciando a prendere le adeguate contromisure. Come ben sappiamo, anche Samsung sta lavorando ad uno smartphone ultraleggero, vale a dire il Galaxy S25 Slim, che tuttavia potrebbe includere un sensore principale da ben 200 MP in grado di far impallidire Apple ed il suo iPhone 17 Air in termini di capacità fotografica.