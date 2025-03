iPhone 17 Air senza porta USB C: Apple ha valutato quest'ipotesi

L’iPhone 17 Air, uno dei modelli che i fan di Apple attendono con più curiosità, sarà il melafonino più sottile mai realizzato dal colosso di Cupertino.

Secondo Mark Gurman, noto analista di Bloomberg, il dispositivo era inizialmente concepito come un telefono completamente privo di porte, ma questa idea potrebbe essere stata abbandonata per conformarsi alle normative dell’Unione Europea che hanno spinto Apple ad adottare lo standard USB C.

iPhone 17 Air avrà la porta USB C? Il dubbio rimane

L’iPhone 17 Air promette di essere un dispositivo all’avanguardia. Dotato di un display da 6,6 pollici con Dynamic Island ed il nuovo pulsante dedicato al controllo della fotocamera, manterrà un’autonomia della batteria paragonabile a quella degli altri modelli. Tuttavia, Gurman suggerisce che proprio questo modello potrebbe anticipare una futura generazione di iPhone senza porte di ricarica, segnalando un potenziale passaggio verso un’era completamente wireless per i telefoni di Apple. Una mossa che, inevitabilmente, potrebbe influenzare anche i produttori di smartphone Android.

Con uno spessore di appena 5,5 mm, l’iPhone 17 Air sarebbe comunque in grado di integrare una porta USB C senza compromettere l’integrità strutturale. Per fare un confronto, l’Oppo Find N5, recentemente lanciato, misura 4,2 mm ed include anch’esso una porta USB C, posizionata sul fondo. La decisione di mantenere la porta USB C rischia di deludere alcuni utenti che sperano in un design più audace, ma Apple potrebbe comunque decidere di restare momentaneamente più cauta.

L’ipotesi di un iPhone senza porte USB C era già emersa in relazione alle unità della serie 16 ma, come detto, tale soluzione è stata poi accantonata. Di conseguenza, l’iPhone 17 Air potrebbe essere un concreto esempio di innovazione e cambiamento rispetto al passato, non solo per il profilo ultrasottile ma anche per l’eventuale assenza della porta USB C: gli utenti saranno disposti ad accettare tutti questi cambiamenti o si tratterebbe forse di una mossa troppo azzardata?