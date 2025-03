iPhone 17 Air sarà davvero lo smartphone più sottile di Apple?

Apple si prepara a lanciare l’iPhone 17 Air, destinato a diventare l’iPhone più sottile di sempre, con uno spessore che potrebbe aggirarsi intorno ai 5,5 mm.

Non tutto, però, sarà così “snello”: secondo il noto informatore Ice Universe, il bump della fotocamera posteriore di iPhone 17 Air avrà uno spessore di 4,4 mm, portando lo spessore totale in quella zona a 9,5 mm.

La fotocamera di iPhone 17 Air farà certamente sentire la sua presenza

Le indiscrezioni suggeriscono che l’iPhone 17 Air adotterà un design innovativo per il modulo fotografico, con un’isola allungata che ospiterà una singola fotocamera posteriore, un microfono e un flash LED. Questo stile ricorda quello dei dispositivi Google Pixel, noti per la loro barra orizzontale che corre lungo la parte superiore del retro. Se confermato, sarebbe un cambiamento significativo rispetto al design tradizionale degli iPhone, che finora hanno mantenuto un modulo fotografico quadrato o rettangolare.

Per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, l’iPhone 17 Air dovrebbe posizionarsi tra l’iPhone 17 (6,3 pollici) ed il 17 Pro Max (6,9 pollici), con un display compreso tra 6,6 e 6,7 pollici. Tuttavia, c’è ancora qualche incertezza: Ice Universe ha recentemente affermato che l’Air avrà le stesse dimensioni del Pro Max, ma con uno spessore ridotto. Questa affermazione contrasta con la maggior parte delle voci circolate finora, lasciando spazio ad ulteriori dubbi per i mesi che seguiranno.

Un altro aspetto interessante riguarda la tecnologia della batteria. Sebbene non siano stati rivelati dettagli specifici, si ipotizza che Apple stia lavorando su soluzioni innovative per garantire un’autonomia adeguata di iPhone 17 Air nonostante lo spessore ridotto. L’azienda potrebbe optare per materiali più avanzati o una configurazione interna ottimizzata per massimizzare lo spazio disponibile.

Ricordiamo infine che il lancio di iPhone 17 Air è previsto per il mese di settembre e si prospetta un’interessantissima sfida con un altro smartphone di prossima uscita, vale a dire Samsung Galaxy S25 Edge.