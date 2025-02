iPhone 16e: il dettaglio che fa ben sperare per il sottilissimo iPhone 17 Air

Il nuovo iPhone 16e si distingue per un’autonomia da record tra gli ultimi smartphone di Apple: secondo quanto dichiarato dall’azienda di Cupertino, con uno schermo da 6,1 pollici, questo modello è in grado di raggiungere fino a 26 ore di riproduzione video, contro le 22 ore dell’iPhone 16 standard.

Un risultato del genere è possibile grazie all’introduzione del modem C1, progettato internamente da Apple e definito come il più efficiente dal punto di vista energetico mai integrato su un iPhone. A differenza degli altri modelli, che utilizzano modem di Qualcomm, il C1 rappresenta un salto tecnologico significativo, ottimizzando il consumo di energia senza compromettere le prestazioni della connettività 5G.

Anche iPhone 17 Air monterà il nuovo modem C1 di Apple?

La società ha descritto il modem C1 come un componente chiave dell’ecosistema Apple silicon: con un design interno completamente rinnovato e grazie alla gestione energetica avanzata di iOS 18, contribuisce ad offrire un’autonomia straordinaria. Secondo l’analista Ming-Chi Kuo, il modem C1 sarà presente anche nell’iPhone 17 Air, il cui arrivo è previsto in un secondo momento rispetto al lancio della nuova serie di melafonini. Tale integrazione permetterà di migliorare notevolmente la durata della batteria a bordo di questo dispositivo.

Anche il design dell’iPhone 17 Air giocherà un ruolo cruciale. Grazie alla presenza di un display più grande, la cui diagonale sarà compresa tra i 6,6 ed i 6,7 pollici, ci sarà spazio a sufficienza per implementare una batteria di maggiori dimensioni, nonostante il design ultrasottile e leggero che caratterizzerà lo smartphone. Ciò significa che, nonostante le dimensioni compatte, l’iPhone 17 Air potrebbe offrire un’autonomia ancora più elevata rispetto a quella che ci si aspetterebbe da un dispositivo con simili caratteristiche.

Come già precisato in più occasioni, stiamo parlando di notizie ancora non confermate ma, tenendo conto degli ottimi presupposti evidenziati nel caso dell’iPhone 16e, il prossimo iPhone 17 Air dovrebbe riservare un bel po’ di sorprese.