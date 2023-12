iPhone 16: tutta la line-up avrà il pulsante azione (RUMOR)

In queste ore apprendiamo un interessante rumor inerenti il prossimo iPhone 16 di casa Apple o, per meglio dire, la serie di device della mela del 2024. Tutta la line-up godrà del famigerato pulsante “azione” (già visto con iPhone 15 Pro e Pro Max) e non sarà più presente il classico selettore per lo switch audio. A riportare questa notizia ci ha pensato un leak emerso in rete e avvistato dai colleghi di MacRumors.

iPhone 16: cosa sappiamo dei nuovi telefoni di Apple?

I primi progetti relativi al pulsante “azione” risalgono al 2021 visto che, in teoria, era previsto insieme ai tasti con feedback tattile su iPhone 15 Pro. Su questi ultimi Apple ha cambiato idea all’ultimo a causa di problemi tecnici irrisolti, tuttavia il nuovo tastino che sostituisce il selettore dell’audio è giunto a noi con l’ammiraglia della mela.

A differenza del vecchio interruttore che aveva un solo scopo, questo permette agli utenti di impostare tantissime opzioni; vediamole qualcuna di seguito.

Modalità silenziosa;

Torcia;

Fotocamera (foto, video o ritratto);

Shortcut (con un’app scelta);

Memo vocale;

Focus mode;

Funzionalità di accessibilità;

Lente d’ingrandimento;

Traduttore (in arrivo con iOS 17.2).

Con la line-up iPhone 16, Apple prevede di aggiungere nuove funzionalità al pulsante azione ma soprattutto, intende dotare tutti i modelli della gamma di questa novità. Non di meno, stando a quanto si evince dai documenti interni, riceverà un sensore “Force Touch” in grado di rilevare i cambi di pressione.

