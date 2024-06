iPhone 16: ora conosciamo le dimensioni di TUTTI i nuovi modelli

La futura gamma di iPhone 16 continua a tenere banco nel mondo dell’informazione e tra gli appassionati di tecnologia, specie considerando i rumor trapelati in queste ultime settimane.

Tra le novità emerse abbiamo anche le dimensioni di tutti e quattro i modelli che Apple svelerà al pubblico, grazie al post che il leaker Majin Bu ha pubblicato su X. Scopriamole insieme.

Quanto saranno grandi i nuovi iPhone 16 di Apple?

Tra i quattro nuovi modelli, l’iPhone 16 standard sarà ovviamente il più compatto, con dimensioni di 147,63 x 71,62 x 7,8 mm. L’iPhone 16 Pro avrà una struttura leggermente più robusta, misurando 149,61 x 71,45 x 8,25 mm. Il 16 Plus, con dimensioni di 160,88 x 77,75 x 7,8 mm, sarà come sempre più grande rispetto all’unità base, ma l’iPhone 16 Pro Max si confermerà come il più “imponente” della serie, con misure di 163,03 x 77,58 x 8,25 mm. Sebbene i modelli “Pro” si distinguano solo leggermente in grandezza rispetto alle versioni “non Pro”, la differenza resterà comunque percepibile.

I modelli standard si potranno facilmente identificare grazie alla configurazione della fotocamera sul retro, con un ritorno del design a pillola. Le varianti 16 Pro e Pro Max, invece, manterranno la loro tradizionale isola quadrata, che ospiterà tre fotocamere al contrario delle unità citate in precedenza, su cui ne troveremo soltanto due. Si prevede che la nuova famiglia degli iPhone 16 sarà disponibile a partire dal prossimo settembre, in linea con il consueto calendario di lancio stabilito da Apple.