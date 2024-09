iPhone 16 Pro è ufficiale: cosa c'è da sapere, le novità e il prezzo

iPhone 16 Pro e Pro Max sono qui. Dopo la presentazione del modello base, nel corso dell’evento di Cupertino Apple ha svelato anche i modelli premium della sua nuova famiglia di smartphone. La prima grande sorpresa arriva sui display: 6.3 pollici per il modello Pro e 6.9 per il Pro Max, il che è sufficiente per renderli gli iPhone con gli schermi più grandi mai prodotti e, a detta di Apple, i migliori in assoluto.

Queste varianti arriveranno in quattro colori differenti: nero, bianco, argento e…deserto. Costruiti in titanio per garantire la massima resistenza, sono anche dotati della batteria più potente e longeva mai montata su un iPhone.

Il chipset montato su entrambi modelli è Apple A18 Pro, realizzato con un processo a 3nm di seconda generazione, pensato per sfruttare al meglio Apple Intelligence: Neural Engine da 16-core, il 15% più potente di A17 Pro, GPU da 6 core fino al 22% più veloce rispetto al passato ed un consumo energetico ridotto del 20% a parità di prestazioni, che sono raddoppiate anche sul ray tracing in ambito gaming. Apple la definisce la CPU più potente mai vista su uno smartphone.

La fotocamera principale da 48 megapixel è accompagnata da un nuovo sensore ultrawide della stessa risoluzione con funzionalità autofocus. È presente un teleobiettivo 5x in entrambi i modelli, sia Pro che Pro Max, che come suggerivano le indiscrezioni vengono dunque messi sullo stesso piano.

È presente anche qui il pulsante tattile dedicato alla fotocamera già visto sui modelli base di iPhone 16, che apre la strade a modalità di controllo del tutto inedite e simili a quelle di una “vera” fotocamera.

Come previsto, gli iPhone 16 Pro saranno finalmente in grado di catturare filmati in 4K a 120fps con diverse funzioni molto interessanti, come la possibilità di personalizzare la velocità di riproduzione nell’app Foto in un vero e proprio lavoro di postproduzione. In tal proposito, si sfrutterà l’intelligenza artificiale per migliorare anche la gestione del sonoro, con la registrazione dell’audio spaziale data da 4 microfoni di alta qualità, una riduzione del rumore e la possibilità di separare la voce dai rumori di sottofondo.

iPhone 16 Pro avrà un prezzo di partenza di 999 dollari per la variante da 128GB e di 1199 dollari per il Pro Max con lo stesso taglio di memoria. Il lancio è previsto il 20 settembre con preordini che si apriranno venerdì 13 settembre.