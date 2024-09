iPhone 16 è ufficiale finalmente: tutti i dettagli, le novità e la disponibilità

Finalmente, iPhone 16 è stato presentato ufficialmente. Il nuovo melafonino porta con sé tantissime novità ed è proiettato al massimo verso Apple Intelligence, l’intelligenza artificiale della mela morsicata.

iPhone 16 e 16 Plus ufficiali

Più robusto e con un display molto più luminoso che arriva a 2000 nits, i pannelli sono più ampi (6,2″ per il modello base e 6,7″ per il Plus). Arriva anche l’Action Button e non è solo: c’è il tanto chiacchierato tasto dedicato alla fotocamera.

Il processore è il tanto atteso A18 con una nuova CPU da 6 core e un Neural Engine più prestante. Il processore, pronto per l’AI di Apple, è anche meno energivoro rispetto al predecessore: in un contesto di parità di prestazioni, consuma il 30% in meno.

Tante le novità disponibili grazie a Apple Intelligence, ci sarà persino la creazione di emoji personalizzate (sempre differenti). Anche la gestione delle foto sarà affidata all’AI. Fra le novità, anche la gestione delle notifiche, che sarà molto più incentrata su quelle che contano e sulla loro gestione. Anche Siri evolve, grazie a un modello molto più completo.

Apple Intelligence sarà disponibile dal prossimo mese in beta negli Stati Uniti e da dicembre – sempre in Inglese – in altri paesi. Per l’Italia ci sarà da attendere il prossimo anno.

Una delle principali novità, come anticipato, è il pulsante dedicato alla fotocamera. Il “Camera Control” può essere usato per scatti in orizzontale e verticale. Con un solo click, apre la fotocamera. Con una seconda pressione permette di realizzare scatti mentre con una pressione prolungata registra video. Il pulsante riconosce i tocchi e le gesture: grazie a questo, permette la gestione delle feature della fotocamera.

Migliorato il comparto fotografico con un nuovo sensore principale da 48MP con output da 12MP e supporto allo zoom ottico 2X. Il secondo sensore, un ultrawide da 12MP, supporta anche la funzionalità Macro.

Il lavoro in concerto delle due fotocamere permette la realizzazione di “Video Spaziali” da guardare con Apple Vision Pro.

Come da aspettative, iPhone 16 vanta anche una batteria più ampia per entrambi i modelli. Questa caratteristica, in combinata con un processore meno energivoro e una migliore gestione delle risorse, si traduce in un grande vantaggio in termini di autonomia energetica.

Quanto ai prezzi di vendita, negli Stati Uniti si parte da 799$ per l’edizione base e 899$ per il modello Plus. Non resta che aspettare per conoscere il prezzo per il nostro mercato.

Articolo in aggiornamento…