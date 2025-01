iPhone 16 Pro è il best buy di inizio 2025: fino a 244€ di sconto

iPhone 16 Pro cala di prezzo e diventa sempre più interessante: con la nuova offerta eBay e il codice sconto PCDI25EPIFANIA, da aggiungere al momento del pagamento, è ora possibile acquistare lo smartphone al prezzo di 1.006 euro per la versione da 128 GB e al prezzo di 1.125 euro per quella da 256 GB.

Nel primo caso c’è uno sconto di 233 euro mentre nel secondo si arriva a un risparmio di 244 euro. Entrambe le offerte sono disponibili con possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Ci sono 24 mesi di garanzia. Per accedere all’offerta basta premere sul box della versione desiderata, qui di sotto.

iPhone 16 Pro: un best buy a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro non ha bisogno di presentazioni. Lo smartphone di Apple è un vero e proprio best buy con un rapporto qualità/prezzo ottimo. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,3 pollici a cui si affianca l’ottimo SoC Apple A18 Pro, realizzato a 3 nm. Il sistema operativo è iOS 18, con Apple Intelligence. Lo smartphone è disponibile sia nella versione da 128 GB che in quella da 256 GB.

Con l’offerta in corso su eBay e con il codice PCDI25EPIFANIA, da aggiungere al momento del pagamento, l’acquisto può avvenire a:

1.006 euro con un risparmio di 233 euro per la versione da 128 GB

con un risparmio di 233 euro per la versione da 1.125 euro con un risparmio di 244 euro per la versione da 256 GB

Per accedere subito alle offerte basta premere sul box riportato qui di sotto.