iPhone 16: questa volta la grande novità si vede, eccome

Sono passati due giorni da quel lunedì 9 settembre, giorno in cui Apple ha presentato i suoi nuovi iPhone 16 al mondo collegato in diretta streaming con l’evento Glowetime. Molti si sono sorpresi non solo per le novità a livello di funzionalità e comparto fotografico, ma anche per qualcosa che si vede, si vede eccome.

Stiamo parlando del display che in questi nuovi modelli, almeno nella versione Pro e Pro Max, è più grande quest’anno. Lo dicono i numeri, ma anche la percezione degli occhi che – stando a chi li ha visti dal vivo direttamente a Cupertino – è incredibile. Sembra proprio di essere davanti a uno schermo più ampio e immersivo.

Oggettivamente, rispetto ai predecessori che mantenevano la dimensione del modello “base”, il display dell’iPhone 16 Pro oggi è di 6,3 pollici rispetto ai classici 6,1 pollici ai quali eravamo abituati. Cambia anche il display dell’iPhone 16 Pro Max che ora è di 6,9 pollici a differenza dei 6,7 pollici precedenti. Se pensi che sia tutto ti sbagli. Questi display hanno un’altra novità.

iPhone 16 Pro e 16 Pro Max: la vera novità del display

Presentati gli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, leggermente più pesanti dei predecessori, la cosa che balza subito all’occhio sono le dimensioni dei display. Se lato tecnologia Apple ha mantenuto la Super Retina XDR con ProMotion, con stessi picchi di luminosità, c’è qualcosa che però è cambiato notevolmente.

In pratica, i display dei nuovi modelli fascia pro hanno le cornici più sottili di qualsiasi altro prodotto Apple. Questo ha permesso di aumentare le dimensioni dello schermo, ma anche di rendere l’interazione molto più immersiva e pulita oltre che coinvolgente. Vediamo tutte le dimensioni confrontate con i rispettivi precedenti modelli: