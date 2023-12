iPhone 16: a bordo ci saranno dei nuovi microfoni (RUMOR)

Secondo quanto rivela l’analista Ming-Chi Kuo, pare che l’azienda di Cupertino voglia dotare iPhone 16 (e gli altri modelli della line-up del prossimo anno, ovviamente) di nuovi microfoni più potenti al fine di potenziare l’esperienza utente con Siri. Il noto assistente virtuale di Cupertino riceverà un grosso update nel 2024 e diventerà ancora più smart grazie all’ausilio di una inedita Ai “made by Apple”.

iPhone 16: cosa sappiamo dei modelli next-gen?

In base a quanto leggiamo dall’ultimo post pubblicato su Medium dall’analista e insider Ming-Chi Kuo, sembra che Apple sia intenzionata a “rafforzare le caratteristiche e le specifiche hardware e software di Siri è la chiave per promuovere i contenuti generati dall’intelligenza artificiale“.

In poche parole, ci sarà una nuova AI generativa di Apple che verrà integrata con i modelli LLM (large-lingual models) e ciò permetterà a Siri di essere più intelligente. Per Apple sarà essenziale rendere l’input vocale un fattore determinante per i gadget del prossimo anno. Ecco che quindi, per ovviare a queste richieste, la società sta preparando un grande aggiornamento per i microfoni che saranno presenti nei telefoni del 2024. Questi godranno di un migliore rapporto del segnale-rumore e saranno anche più resistenti all’acqua.

Non ci saranno solo novità hardware; con iOS 18, oltre a vedere un cambio di design radicale, ci saranno nuove features con Siri basate sui modelli linguistici di grandi dimensioni. Pare che la società abbia riorganizzato il suo team interno che si occupa delle funzionalità di Siri per integrare l’AI generativa e la nuova tecnologia LLM. Dulcis in fundo, leggiamo, sempre dal blog di Kuo:

“L’ASP dei microfoni per ciascun iPhone 16 sarà superiore almeno del 100-150% rispetto a quello dell’iPhone 15. Di conseguenza, si prevede che i ricavi e gli utili di AAC e Goertek trarranno notevoli benefici da questo aggiornamento.”

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che il meraviglioso iPhone 15 Pro Max, il melafonino più richiesto degli ultimi mesi, è in vendita (di nuovo) su Amazon: la versione con 1 TB di memoria interna, in colorazione “titanio blu”, costa 1579,00€ con uno sconto importante sul prezzo di listino (il 12% in meno, per intenderci). Non lasciatevelo sfuggire a questa cifra anche perché c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato (in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.