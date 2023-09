iPhone 15 usato per numerose Truffe Online: come proteggersi

L’entusiasmo per la presentazione del nuovo Apple iPhone 15 in tutte le sue versioni ha creato un’ottima occasione per i cybercriminali che, secondo gli esperti di Kaspersky, stanno già realizzando numerose truffe online. Stando ai dati raccolti “si prevedono diversi schemi fraudolenti con rischi distinti per gli utenti, tra cui possibili perdite di dati e finanziarie“, ci hanno spiegato in una email. Per evitare di cadere nelle loro trappole è bene attivare un buon antivirus.

In pratica, i truffatori fanno leva sulla "possibilità di acquistarlo prima del lancio ufficiale". Una tentazione che può essere in certi casi molto forte.

iPhone 15: la leva per le nuove truffe online

Secondo gli esperti di Kaspersky, iPhone 15 è diventato la nuova leva per numerose truffe online. L’obiettivo dei cybercriminali è sfruttare il desiderio degli utenti di possedere per primi questo smartphone, prima che venga lanciato ufficialmente sul mercato. Stando alla ricerca del team di questa società di cybersecurity, sono due le tipologie di truffe messe in atto dagli attori malevoli. Vediamo la prima, secondo quanto dichiarato sul comunicato stampa:

Generalmente, i truffatori dichiarano di poter fornire gli iPhone in anteprima e offrono agli utenti l’opportunità di acquistarli, spesso a un prezzo maggiorato. Per assicurarsi l’acquisto “esclusivo”, le vittime devono effettuare un pagamento anticipato o fornire i propri dati finanziari, oltre a quelli di identificazione personale, come nome, indirizzo e numero di telefono. Dopo aver effettuato il pagamento, i truffatori scompaiono, lasciando le vittime senza l’iPhone promesso e senza i loro soldi. Oltre ai rischi finanziari, questa truffa solleva importanti preoccupazioni relative alla privacy, dal momento che i dati rubati possono essere venduti sul Dark Market.

La seconda truffa è un po’ differente e fa leva sulla possibilità di vincere un nuovo iPhone 15. Ovviamente i truffatori chiedono alla potenziale vittima di pagare una somma minima per ricevere il premio. Ecco come lo hanno spiegato gli esperti di Kaspersky sul comunicato stampa dedicato proprio a questo tema caldo:

Gli utenti sono attratti dal desiderio di ottenere gratuitamente un iPhone 15, a dimostrazione di quanto questo lancio sia atteso. Per partecipare al giveaway, è necessario versare una piccola quota, spesso descritta come tassa di “gestione” o “registrazione”. Tuttavia, dopo il pagamento, gli utenti non ricevono nulla con conseguenti perdite finanziarie.

Come proteggersi

Capiamo bene quanto sia importante proteggersi da tutte queste forme di truffe online pericolose. In modo specifico, questo è il momento di prestare attenzione a tutte le email e i messaggi che parlano di iPhone 15 unito alla possibilità di acquistarlo subito o di vincerlo. Per evitare di cadere in queste trappole Kaspersky consiglia di:

Assicurarsi di rivolgersi a venditori affidabili e autorizzati, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti in anteprima.

Fare attenzione alle offerte che richiedono pagamenti anticipati per giveaway o per prodotti in pre-vendita.

Utilizzare canali ufficiali, come il sito Apple o di rivenditori autorizzati, per effettuare acquisti sicuri.

Fare una ricerca sul venditore e controllare le recensioni dei clienti prima di effettuare qualsiasi acquisto online.

Abilitare l'autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere i propri account online, soprattutto quelli collegati ai metodi di pagamento.

Utilizzare una soluzione di sicurezza avanzata per proteggere il dispositivo da truffe note e sconosciute.

Rimanere aggiornati sulle truffe più comuni e sulle best practice di cybersecurity.

