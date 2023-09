iPhone 15: tutti i segreti sulle BATTERIE dei nuovi modelli

In queste ore sono emersi tutti i dettagli relativi alle batterie dei nuovi smartphone top di casa Apple; di fatto, possiamo scoprire quali sono le reali capacità delle celle energetiche di iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max, facendo anche una rapida comparativa con i modelli dello scorso anno, ma andiamo con ordine.

iPhone 15: le informazioni complete sulle batterie dei device

Il 12 settembre Apple ha presentato i nuovi iPhone 15 durante l’evento “Wonderlust“; all’interno del keynote l’azienda ha svelato le peculiarità e le caratteristiche principali dei dispositivi. I più rivoluzionari sono sicuramente i modelli più costosi, Pro e Pro Max, ma le iterazioni “entry level” dispongono di features da top ereditate dai modelli premium del 2022. Ad esempio, citiamo iPhone 15 e 15 Plus con lo schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 e 6,7 pollici, processore Apple Bionic A16, main camera da 48 Megapixel e USB Type-C. iPhone 15 Pro e Pro Max invece, vantano schermi con le stesse dimensioni ma hanno, dalla loro, l’AOD e il ProMotion.

I colleghi di MySmartPrice sono entrati in possesso delle informazioni di un database normativo cinese che rivela le capacità delle batterie presenti nei terminali e il supporto in watt.

Si scopre che iPhone 15 ha una batteria da 3349 mAh con un wattaggio di 12.981 Wh; il Pro da 6,1″ invece, ha un accumulatore da 4383 mAh e un wattaggio di 16.950 Wh. Vi invitiamo a vedere la tabella riportata di seguito per tutte le informazioni:

Qui, per un confronto, i dettagli delle celle energetiche della serie iPhone 14 del 2022:

Dal sito di Apple invece, leggiamo solo che iPhone 15 e 15 Plus durano 20 e 25 ore, rispettivamente, con riproduzione video; il Pro e Pro Max invece, arrivano a 23 e 29 ore di riproduzione video. L’upgrade rispetto allo scorso anno quindi c’è, anche se non su tutti i device.

Cosa serve per caricare i nuovi telefoni?

L’azienda suggerisce di utilizzare un caricabatterie da 20W; con questo, i dispositivi passano dallo 0 al 50% in 30 minuti. La MagSafe charging arriva fino a 15W, mentre la ricarica wireless solo a 7,5W. Noi vi consigliamo di utilizzare sempre il caricatore ufficiale di Apple (visto che in confezione non è presente) a soli 19,99€ in sconto su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.