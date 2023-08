iPhone 15: tutti i modelli avranno una fotocamera da 48 megapixel (RUMOR)

In queste ore apprendiamo un nuovo interessantissimo rumor inerente la gamma iPhone 15; pare che tutti i modelli saranno dotati, oltre che di porta USB Type-C, di Dynamic Island, anche di una main camera da 48 Megapixel con obiettivo ibrido.

iPhone 15: la rivoluzione sarà sul sensore fotografico

Si dice che iPhone 15 e 15 Plus presenteranno un avanzatissimo sensore di immagine CMOS (CIS) da 1/1,5 pollici, pensato per essere più performante anche in condizioni di poca illuminazione e ciò renderà le foto al buio ancora più nitide e brillanti, prive di rumore. Inoltre è attesa la modalità 2X che introdurrà una sorta di teleobiettivo digitale per migliorare i ritratti con una prospettiva più vicina a quella dell’occhio umano. Ad ogni modo, i modelli standard avranno il sensore più piccolo rispetto a quello delle iterazioni Pro che, lo ricordiamo, riusciranno comunque a girare video in ProRES e a scattare foto in ProRAW.

Il tipster RGcloudS su Twitter ha affermato anche che ci sarà un nuovo design per l’obiettivo ibrido sulla fotocamera principale; vedremo un singolo elemento in vetro e sei in plastica, mentre l’apertura verrà aumentata a f/1.7 per catturare fino al 20% di luce in più. Come sempre, avremo solo due ottiche sulla gamma base mentre i Pro avranno tre sensori con flash LED e LiDAR al seguito. Non mancherà, come anticipato, la nuova porta di ricarica USB Type-C e il frame sarà ancora in alluminio riciclato mentre il display e il retro saranno in vetro Ceramic Shield per offrire una resistenza e una robustezza senza paragoni.

Se desiderate un flagship di Apple senza spendere troppo però, vi consigliamo l’ottimo iPhone 14 da 128 GB a soli 799,00€, spese di spedizione incluse. Lo trovate su Amazon con consegna celere e due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono. Si può anche dilazionare l’importo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

