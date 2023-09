iPhone 15 Pro: tutto quello che si può fare con il pulsante "azione"

Pochi giorni fa Apple ha presentato i nuovissimi iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Se da un lato i modelli basici presentano molte featuers derivanti dai top dello scorso anno, le nuove iterazioni premium dispongono di features rivoluzionarie. Una di queste, ad esempio, è l’introduzione del pulsante “azione” al posto del selettore dell’audio. La Dynamic Island e la porta USB Type-C sono arrivate però su tutta la linea.

iPhone 15 Pro: il nuovo tasto “azione”, cosa permette di fare?

Una domanda però aleggia in rete da un po’ di ore: cosa si potrà fare con il nuovo pulsante “azione” presente su iPhone 15 Pro e 15 Pro Max? Scopriamolo insieme.

Questo bizzarro tasto, che abbiamo già visto su Apple Watch Ultra (ma colorato di arancione) permette di eseguire tantissime operazioni programmabili direttamente dal menù delle impostazioni. Tenendolo premuto poi, vi permetterà di passare dalla suoneria alla modalità silenziosa. Ad ogni modo, il sistema operativo iOS vi darà tutte le informazioni per sfruttarlo al meglio.

Come avrete visto, non è che non si può più inserire rapidamente il “mute”, ma avrete una scelta più ampia e potrete effettuare nuove attività o azioni. Volendo, può fungere da “avvio rapido” per altre features. Basta andare in “impostazioni“, pigiare sulla dicitura “action button” (in inglese o in italiano “pulsante azione” e personalizzare il tutto.

Per esempio, potrete aprire rapidamente la fotocamera senza accedere dall’app o dai toggle rapidi della home screen, allo stesso modo potrete accendere e spegnere la torcia, avviare rapidamente il centro di controllo, avviare una registrazione vocale, attivare una modalità “Focus” o aprire l’applicazione “Traduttore” (anche se molte altre features arriveranno nei mesi a venire). Non di meno, si potranno attivare gli shortcut per l’accessibilità: VoiceOver, AssistiveTouch e molte altre ancora.

Sempre a proposito di scorciatoie, sappiate che potrete assegnare un’automazione per aprire app di terze parti (Spotify, YouTube e molte altre ancora), anche se il supporto ufficiale ancora non c’è, così come su Apple Watch Ultra e Ultra 2.

Nelle notizie correlate, vi consigliamo iPhone 14 Pro nella sua iterazione Space Black con 128 GB di memoria interna; costa solo 1109,00€, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.