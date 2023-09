iPhone 15 Pro sta arrivando e costerà MOLTO più di iPhone 15

Ci siamo: oggi è il gran giorno. Fra pochissime ore Apple toglierà i veli alla line-up di punta del 2023. iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max stanno per essere presentati al grande pubblico, tuttavia, prima dell’annuncio ufficiale, sono emersi nuovi dettagli sul prezzo dei terminali. Pare che il gap economico fra i modelli base e quelli premium arriverà a livelli mai visti. Si dice che le iterazioni “Pro” potrebbero costare anche 300$ in più rispetto a quelle standard.

iPhone 15 Pro e Pro Max: prezzi esageratamente più alti

Di fatto, sulla base di precedenti rumors e leaks trapelati online, sappiamo che iPhone 15 Pro e Pro Max/Ultra vedranno un aumento del loro prezzo di vendita come mai prima d’ora. Il costo dovrebbe superare di gran lunga quello visto sulle versioni del 2022 e il motivo dell’incremento economico dovrebbe ricercarsi nelle funzionalità premium aggiunte nella serie: scocca in titanio, fotocamere con lente periscopica, storage più capienti e inserimento della USB Type-C con tecnologia Thunderbolt. In America, il 15 Pro potrebbe avere un costo di 100$ più alto rispetto al modello del 2022, ergo la differenza fra le versioni base e delle esclusive sarà esagerata, secondo Mark Gurman di Bloomberg. Probabilmente, iPhone 15 sarà il modello più venduto e apprezzato, un po’ come è stato negli ultimi due anni con iPhone 13 e iPhone 14. A proposito, quest’ultimo su Amazon si porta a casa con soli 799,00€, spese di spedizione incluse.

I device “Pro” e “Pro Max” tuttavia, vendono benissimo e hanno una richiesta altissima; i clienti sono ben consci delle novità e sono disposti ad acquistare terminali che hanno prezzi esageratamente più alti di anno in anno. Ad ogni modo, per sapere questi e altri dettagli, vi basterà attendere poche ore: il keynote di Apple si terrà alle 19:00 (ore italiane) e noi vi riporteremo tutte le novità: restate connessi con noi.

