iPhone 15 Pro: ecco chi fornirà i display

Secondo le recenti indiscrezioni, si dice che l'azienda cinese BOE avente sede in Cina, fornirà i display per i modelli Pro della line-up di iPhone 15 del 2023. Scopriamo maggiori dettagli in merito.

iPhone 15 Pro: quello che sappiamo finora

Il produttore cinese di display BOE fornirà al colosso di Cupertino i display OLED LTPO per i modelli di fascia alta della gamma iPhone 15 nel 2023, secondo un nuovo rapporto di The Elec.

A seguito dei tentativi falliti del produttore cinese nel 2020 di fornire display per la serie iPhone 12, BOE si è unita all'elenco dei produttori di schermi di Cupertino per produrre le unità per l'iPhone 13 da 6,1 pollici di fascia bassa all'inizio di quest'anno. Al contrario, i pannelli di iPhone 13 Pro e 13 Pro‌ Max di fascia alta del colosso di Cupertino, che richiedono una tecnologia più avanzata, sono prodotti da Samsung.

Secondo il rapporto di oggi, la compagnia cinese sta cercando di espandere la sua capacità di produrre display OLED LTPO, ovvero quelli che consentono di avere una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120 Hz, . Dovrebbero arrivare in tempo per la futura gamma di melafonini del 2023.

Per la serie iPhone 14 prevista per questo autunno, BOE continuerà a fornire le unità solo per i telefoni di livello inferiore, mentre gli schermi della serie Pro saranno realizzati da Samsung e dalla new-entry LG.

Per la prima volta da ‌iPhone‌ X, si dice che l'OEM di Tim Cook stia pianificando un'importante riprogettazione del display sui modelli ‌iPhone 14‌ di fascia alta, rimuovendo addirittura la famosa tacca. Si dice che la mela la voglia sostituire con un ritaglio a forma di pillola e da una selfiecam rotonda a forma di foro. Staremo a vedere.