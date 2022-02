iPhone 14 Pro: avrà una quantità di RAM mostruosa

Secondo le ultime indiscrezioni emerse in rete, iPhone 14 Pro potrebbe avere una maggior quantità di RAM esagerata; sarà il primo melafonino con la memoria virtuale superiore ai 6 GB.

iPhone 14 Pro con 8 GB di RAM

Tra circa sette mesi, Apple svelerà la prossima generazione di iPhone. Con ciò, una nuova indiscrezione suggerisce che la società inserirà 8 GB di RAM all'iPhone 14 Pro.

Queste informazioni provengono dall'utente “yeux1122“, sul blog coreano Naver (tramite MacRumors). Sebbene non abbia un lungo track record per quanto riguarda Apple, l'utente cita “fonti della catena di approvvigionamento nazionale” per dire che il prossimo 14 Pro sarà dotato di 8 GB di RAM come il nuovo Samsung Telefono Galaxy S22.

Sebbene la mela non sia mai entrata nella battaglia della RAM con altri produttori, ha senso che l'azienda faccia un salto sulla memoria dell'iPhone nel 2022… anche perché si dice che il prossimo iDevice sarà dotato di un sensore della fotocamera rivoluzionario.

Oltre a ciò, l'analista della catena di approvvigionamento Jeff Pu di Haitong International Securities ha recentemente confermato questa indiscrezione affermando che l'iPhone del 2022 sarà effettivamente dotato di 8 GB di memoria virtuale.

Si dice anche che l'iPhone 14 Pro presenti un design completamente nuovo con un foro e un ritaglio a forma di pillola per l'alloggiamento della fotocamera e dei sensori come il Face ID. Al momento si tratta di mere speculazioni, pertanto vi invitiamo a prenderle con un “pizzico di sale”.

Fra le altre notizie, segnaliamo che la back cover del nuovo terminale potrebbe essere dotata di un modulo fotografico a filo con la scocca del device. Sarà in vetro (come iPhone 4) e presenterà dei pulsanti toldi per il volume sul frame laterale. Dulcis in fundo, non ci sarà la variante Mini, a quanto pare. Al suo posto, dovrebbe arrivare un'iterazione Max da 6,7 pollici, con tacca e con sole due camere al posteriore.