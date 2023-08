iPhone 15 Pro: ripararlo sarà un "gioco da ragazzi"

Il prossimo flagship di Apple, iPhone 15 Pro, sarà un prodotto facilissimo da riparare, proprio come iPhone 14 e 14 Plus. A dirlo, è il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman nel corso della sua ultima newsletter “Power On”. Il flagship in arrivo, così come il suo fratellone Pro Max, avranno uno chassis interno completamente riprogettato e questo dovrebbe facilitare la riparabilità “fai-da-te”.

iPhone 15 Pro e 15 Pro Max: uno chassis interno completamente riprogettato

La modifica strutturale potrebbe comportare anche l’arrivo della prima back cover rimovibile; questo potrebbe far sì che iPhone 15 Pro e 5 Pro Max siano i primi terminali della mela del 2023 ad essere facilmente apribili, sia dalla parte anteriore che da quella posteriore. Questa novità l’abbiamo vista per la prima volta dopo anni nell’iPhone 14 e 14 Plus. L’ultimo melafonino a presentare tale struttura fu iPhone 4S del 2011.

Nello specifico, il vetro posteriore rimovibile facilmente potrebbe ridurre i costi di riparazione per iPhone 15 Pro e Pro Max così da avvantaggiare tutti i clienti che non attivano la copertura AppleCare+. Se ricordate, Kyle Wiens di iFixit, pochi mesi fa, in concomitanza del lancio di iPhone 14 e 14 Plus, ha dichiarato che i due terminali hanno rappresentato: “la riprogettazione più sostanziale dell’iPhone” dai tempi di iPhone X sul versante strutturale.

Tornando ai nuovi modelli, ipotizziamo che la gamma di iPhone 15 verrà svelata a settembre come sempre; fra le novità ci aspettiamo una porta USB Type-C, la Dynamic Island su tutta la gamma, un telaio in titanio per i Pro, cornici sottili, chipset di nuova generazione a 3 nm di TSMC, pulsante azione e molto altro ancora. I prezzi però, potrebbero essere molto più alti di quelli attuali.

Nelle notizie correlate, se desiderate un flagship di Apple a poco, vi consigliamo iPhone 14 (128 GB) a soli 799,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse, con consegna celere e immediata.

